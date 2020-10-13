"АЛРОСА ИТ" начала прием заявок в рамках "Стартап экспедиции Б8"

"АЛРОСА ИТ", дочерняя компания алмазодобывающей группы "АЛРОСА", открыла свой трек в рамках проекта "Стартап экспедиция Б8".

Лидер алмазодобывающей отрасли рассмотрит технологические решения по направлениям, связанным с машинным зрением, анализом данных и автоматизацией процессов. Заявки принимаются до 20 октября на сайте конкурса: startupexpedition.ru

К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP и готовыми решениями, команды ученых и специалистов с MVP и готовыми решениями, развивающиеся технологические компании и предприятия.

ИТ-решения, в которых заинтересована "АЛРОСА ИТ", затрагивают различные сферы деятельности компании: от геологоразведки и контроля за целостностью зданий и сооружений до сортировки алмазов и взаимодействия с клиентами.

"АЛРОСА ИТ" выделяет разработки по следующим направлениям:

- инструменты идентификации объектов (CV, ML, Data Science);

- решения по автоматизации контроля целостности оборудования, зданий, сооружений;

- анализ данных для предотвращения инцидентов;

- чат-боты для помощи сотрудникам;

- решения по взаимодействию с клиентами;

- распознавание смыслов в тексте;

- анализ снимков из космоса для геологоразведки;

- выявление аномалий в финансовых потоках и процессах сортировки сырья и прочих направлениях.

Как отмечают в "АЛРОСА ИТ", горнодобывающая отрасль в последнее десятилетие переживает настоящий технологический бум, в основе которого лежат, прежде всего, информационные технологии. Меняются производственные процессы, растет уровень роботизации, возрастает роль автономных систем управления и контроля за производством.

В рамках конкурса участники получат экспертную поддержку со стороны специалистов "АЛРОСА ИТ", а победители - шанс на реализацию своих технологических проектов в рамках группы компаний АЛРОСА.

В 2020 году концепт мероприятия "Стартап экспедиция Б8" ориентирован на технологические задачи бизнеса. Основным организатором мероприятия выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке федерального Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).