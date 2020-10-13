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Рубрика: Происшествия

Читинский педагог пойдет под суд за реабилитацию нацизма

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудили в отношении преподавателя Читинского политехнического колледжа. Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 32-летний педагог опубликовал снимок сторонника нацистов.

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"Загрузил на сайт "Бессмертного полка" фотографию начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацисткой Германии, действовавшего под общим руководством Третьего рейха, Петра Краснова", - сообщили в пресс-службе забайкальского краевого суда.

Человек, портрет которого решил показать всем читинец, помогал фашистам, шпионил для них и был виновным в убийствах и истязаниях мирных граждан и пленных красноармейцев. Он был признан изменником Родины, "врагом народа" и приговорен к смертной казни.

Фото: iStock
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Нарушитель не отрицал, что отправил на сайт фото Краснова. Он признался, что своими действиями хотел "насолить" тем, кто ведет ресурс, посвященный героям ВОВ.

План "мстителя" не сработал. До выхода в прямой эфир загруженный снимок не допустил один из модераторов сайта - аспирант института всеобщей истории РАН (Москва). Теперь преподаватель пойдет под суд, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Кстати

На сайте "Бессмертного полка" работали больше четырех тысяч волонтеров-модераторов, которые проверяли заявки россиян. Разместить портреты людей, которым не место на патриотическом ресурсе, решил не только забайкальский педагог. Модераторы изъяли с сайта фото многих нацистских преступников (Адольф Гитлер, Генрих Мюллер, Генрих Гиммлер) и изменников Родины (Андрей Власов, Петр Краснов и другие).

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