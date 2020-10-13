На Камчатке обнаружены еще два места гибели морских животных

В Камчатском крае обнаружены еще два места, где массово погибли морские животные. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в Instagram.

"Массовое падение гидробионтов наблюдается южнее Авачинской бухты. Кроме того, сегодня поступили видеосвидетельства от очевидцев - на восточном побережье Камчатки наблюдается массовый выброс морских организмов и рыбы", - рассказал глава региона.

По его словам, радиус загрязнения небольшой, но теперь нельзя точно заявлять, что источником загрязнения был локальный техногенный объект. Подобная версия становится все менее популярной.

Напомним, что ранее ученые пришли к мнению, что экологическое ЧП на Камчатке произошло из-за вредоносного цветения водорослей - "красного прилива".