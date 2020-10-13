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13.10.2020 23:24
Рубрика: Общество

Причиной загрязнения воды на Камчатке ученые считают водоросли

Текст: Елена Манукиян
Ученые считают, что экологическое бедствие у берегов Камчатки природного характера. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Андрей Андрианов во вторник, 13 октября в ходе заседания общественной палаты.

"Мы остановились на природной версии, связанной с массовым развитием микроводорослей. Тем более, были обнаружены и микроводоросли, и токсины. Я постараюсь представить доказательную базу того, что гибель гидробионтов была вызвана природными причинами", - сказал он.

Фото: РИА Новости
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отметила оперативность проведения надзорных мероприятий сразу после появления информации о катастрофе 30 сентября. По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, сейчас Росприроднадзором и Роспотребнадзором на Камчатке проводятся наблюдения. Он подчеркнул, что критических значений в загрязнении окружающей среды, которые бы угрожали здоровью граждан, не зарегистрировано. Были превышения по отдельным показателям, но разовые.

Между тем, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, предложил инициировать комплексный научный проект, по итогам которого можно выработать способы по исправлению ситуации, рекультивировать или надежно законсервировать все бесхозные полигоны Камчатского края, усовершенствовать систему коммунального снабжения города. Он также предложил в пилотном режиме реализовать на Камчатке Единую систему мониторинга экологической обстановки.

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