В Приморье от COVID-19 привили первых врачей из "красной зоны"

Как рассказала зампредседателя регионального правительства - министр здравоохранения края Анастасия Худченко, первые прививки сделали 21 медработнику из ковидных госпиталей, инфекционных бригад поликлиник и станций скорой помощи. "Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением", - подчеркнула она.

В крае отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации и высокий темп прироста людей, кому поставлен диагноз COVID-19. В связи с этим медики разворачивают дополнительный коечный фонд.

Также, рассказала региональный министр, краевое правительство решило направить средства на закупку препарата "Фавипиравир", который будет применяться для амбулаторного лечения пациентов.

"Сегодня мы даем бесплатное лекарство в стационарах, часть медикаментов - пациентам для лечения на дому. Теперь будем обеспечивать лечение новым препаратом, который себя зарекомендовал как очень эффективный, но довольно дорогостоящий для личного приобретения", - отметила министр.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, сейчас в день в среднем регистрируется на 30 процентов больше заболевших, чем две недели назад. Так, за истекшие сутки зарегистрированы 92 случая, общее количество людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12713 человек. 29 процентов пациентов переносят болезнь без клинических проявлений, у 51 отмечаются признаки острых респираторных инфекций, а у 20 процентов - пневмонии.