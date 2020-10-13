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13.10.2020 12:09
Рубрика: Происшествия

Близкие стрелявшего под Нижним Новгородом рассказали о его характере

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Вчерашняя трагедия в Борском районе, где 18-летний юноша расстрелял из ружья людей на улице, привела шок не только местных жителей, но и родственников парня. Они называют его скромным и тихим и недоумевают, что заставило молодого человека совершить такое.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
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Комментарии близких подозреваемого публикует KP.Ru. Один из родственников рассказал журналистам, что, по всей видимости, юноша сперва поссорился со своей бабушкой: она отправляла его ехать домой учиться, а он не хотел. Парень жил с родителями, после школы поступил в училище-интернат, был тихим и спокойным, странностей за ним не наблюдалось.

Что касается оружия, то владел им молодой человек официально: вместе с отцом он ходил охотиться на уток, имел охотничий билет.

Другой родственник стрелявшего назвал семью хорошей, благополучной: у молодого человека есть младшая сестра. По поводу возможных причин случившегося он сказал только, что "теряется в догадках". Отец молодого человека от общения с журналистами отказался.

Напомним, трагедия случилась вчера во второй половине дня. 18-летний подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья сначала в свою бабушку, а затем в местных жителей на улице. Трое погибли на месте, еще трое оказались в больнице. Сегодня утром его тело с признаками суицида нашли на территории деревни Большеорловское, где все произошло.

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