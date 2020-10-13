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13.10.2020 10:20
Рубрика: Происшествия

СК проверит законность выдачи оружия стрелявшему в Борском районе

Текст: Мария Волкова

Следователям предстоит проверить законность выдачи разрешения на владение оружием подозреваемому во вчерашней стрельбе в Нижегородской области. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
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В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, а также дать оценку действиям либо бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранителей. Напомним, для установления причин трагедии была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Вчера во второй половине дня в Борском районе 18-летний подозреваемый расстрелял из охотничьего ружья сначала свою бабушку, а затем местных жителей на улице. Три человека с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Еще трое мужчин погибли на месте случившегося. Сегодня утром тело юноши с признаками суицида было найдено в деревне Большеорловское.

В Росгвардии сообщили, что молодой человек владел одним гладкоствольным охотничьим ружьем на законных основаниях с 17 сентября 2020 года.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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