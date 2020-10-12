Росгвардия: Расстрелявший людей на Бору владеет ружьем законно

Молодой человек, устроивший сегодня стрельбу в Борском районе Нижегородской области, владеет оружием на законных основаниях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росгвардию.

В базе данных Росгвардии содержится подтверждение того, что подозреваемый является законным владельцем одного гладкоствольного охотничьего ружья с 17 сентября 2020 года.

Напомним, сегодня во второй половине дня в поселке Большеорловский Борского района Нижегородской области 18-летний юноша устроил стрельбу на улице, в результате чего погибли три человека. Перед этим он выстрелил в свою бабушку: вместе с двумя другими ранеными ее доставили в местную больницу.

После нападения стрелок скрылся в лесном массиве, сейчас его разыскивают ОМОН и СОБР. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.