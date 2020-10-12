СМИ: Бабушка подозреваемого пострадала при стрельбе на Бору

Среди пострадавших от действий борского стрелка оказалась его бабушка: к счастью, женщина выжила и госпитализирована. Об этом сообщает "Интерфакс".

В собственную бабушку юноша выстрелил до того, как устроил хаотичную стрельбу по людям на улице. На поиски подозреваемого направлены ОМОН и СОБР.

В соцсетях появилась ориентировка на подозреваемого. Там говорится, что юноша 2002 года рождения имеет при себе два охотничьих гладкоствольных ружья и несколько десятков патронов. Он скрылся в сторону лесного массива и может передвигаться на автомобиле Kia.

Напомним, инцидент произошел сегодня в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Молодой человек открыл стрельбу на улице, в результате погибли трое мужчин. Еще три женщины получили ранения и доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.