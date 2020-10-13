Расстрелявшему людей под Нижним Новгородом проведут посмертную экспертизу

Сегодня утром на территории деревни Большеорловское Борского района Нижегородской области было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками суицида. Его подозревают во вчерашней стрельбе с погибшими.

Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения причин преступления, сообщили в СК по Нижегородской области. По версии следствия, накануне случившегося подозреваемый приехал погостить к своей бабушке в деревню Большеорловское. Он ходил на охоту вместе с отцом.

Днем 12 октября парень без видимых причин расстрелял из охотничьего ружья местных жителей на улице, среди раненых оказалась родная бабушка стрелявшего. Вместе с двумя другими ранеными ее доставили в больницу и прооперировали. Трое мужчин погибли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких человек. На месте продолжают работать следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей, назначены экспертизы.