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12.10.2020 21:42
Рубрика: Происшествия

Нижегородский минздрав опроверг данные о 4 погибшем во время стрельбы

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что врачи продолжают бороться за жизнь всех троих пострадавших во время стрельбы в Борском районе. Ранее сообщалось, что одна из женщин скончалась в больнице от полученных ранений.

Он подчеркнул, что по данным на 21:27 в Борской ЦРБ бригада хирургов проводит операцию женщине, получившей множественные ранения органов брюшной полости. "Массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия", - пояснил министр. Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: iStock
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Еще одна пострадавшая переведена в областную больницу имени Семашко, пациентке также делают операцию. Она в тяжелом состоянии.

Мужчина, получивший огнестрельные ранения ног, находится в состоянии средней степени тяжести, его также переводят в областную больницу из Борской ЦРБ.

- Психологическая помощь оказывается пострадавшим и родственникам погибших. Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор развернут медицинский оперативный штаб. Подключены главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, сегодня в Борском районе 18-летний юноша расстрелял из ружья свою бабушку, а затем прохожих на улице, после чего скрылся в лесном массиве. Его поисками занимается ОМОН и СОБР, задействованы также беспилотники с тепловизорами.

В результате стрельбы три человека погибли на месте, еще троих пострадавших доставили в больницу. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по факту убийства нескольких человек.

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