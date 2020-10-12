Нижегородский минздрав опроверг данные о 4 погибшем во время стрельбы

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что врачи продолжают бороться за жизнь всех троих пострадавших во время стрельбы в Борском районе. Ранее сообщалось, что одна из женщин скончалась в больнице от полученных ранений.

Он подчеркнул, что по данным на 21:27 в Борской ЦРБ бригада хирургов проводит операцию женщине, получившей множественные ранения органов брюшной полости. "Массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия", - пояснил министр. Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии.

Еще одна пострадавшая переведена в областную больницу имени Семашко, пациентке также делают операцию. Она в тяжелом состоянии.

Мужчина, получивший огнестрельные ранения ног, находится в состоянии средней степени тяжести, его также переводят в областную больницу из Борской ЦРБ.

- Психологическая помощь оказывается пострадавшим и родственникам погибших. Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор развернут медицинский оперативный штаб. Подключены главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, сегодня в Борском районе 18-летний юноша расстрелял из ружья свою бабушку, а затем прохожих на улице, после чего скрылся в лесном массиве. Его поисками занимается ОМОН и СОБР, задействованы также беспилотники с тепловизорами.

В результате стрельбы три человека погибли на месте, еще троих пострадавших доставили в больницу. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по факту убийства нескольких человек.