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12.10.2020 20:42
Рубрика: Происшествия

Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в Борском районе Нижегородской области, скончалась в больнице, врачам не удалось ее спасти. Число жертв, таким образом, выросло до четырех.

Фото: iStock
Росгвардия: Расстрелявший людей на Бору владеет ружьем законно

Об этом сообщает ТАСС. Напомним, перед тем как устроить сегодня стрельбу по людям на улице, 18-летний юноша выстрелил в собственную бабушку. Женщину госпитализировали вместе с двумя другими ранеными. На месте происшествия скончалось трое человек.

Сейчас на поиски стрелявшего направлены ОМОН и СОБР: по некоторым данным, юноша скрылся в лесном массиве, у него при себе есть оружие. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в поисках нападавшего задействованы беспилотники с тепловизорами.

СУ СК по Нижегородской области уже завел уголовное дело по факту убийства нескольких человек.

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