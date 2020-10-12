Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в Борском районе Нижегородской области, скончалась в больнице, врачам не удалось ее спасти. Число жертв, таким образом, выросло до четырех.

Об этом сообщает ТАСС. Напомним, перед тем как устроить сегодня стрельбу по людям на улице, 18-летний юноша выстрелил в собственную бабушку. Женщину госпитализировали вместе с двумя другими ранеными. На месте происшествия скончалось трое человек.

Сейчас на поиски стрелявшего направлены ОМОН и СОБР: по некоторым данным, юноша скрылся в лесном массиве, у него при себе есть оружие. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в поисках нападавшего задействованы беспилотники с тепловизорами.

СУ СК по Нижегородской области уже завел уголовное дело по факту убийства нескольких человек.