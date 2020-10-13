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13.10.2020 15:59

В Оренбуржье провели обучение по упрощению доступа бизнеса к электросетям

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Своеобразный онлайн-ликбез по сокращению сроков получения доступа предприятий к электросетям прошел в Оренбурге. Специальный обучающий семинар был организован Корпорацией развития области совместно с ПАО "Россети "Волга" - "Оренбургэнерго". Его участниками стали специалисты 22 сетевых организаций из городов и районов Оренбуржья.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Как уже писала "РГ", решение о запуске такого курса было принято на заседании рабочей группы, состоявшемся в августе в региональном минпромэнерго. В ходе обсуждения одной из самых наболевших проблем бизнеса были затронуты вопросы, касающиеся снижения сроков проведения процедур подключения к электросетям, а также повышения уровня подготовки сотрудников сетевых организаций.

Фото: Сергей Медведев
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- С начала года мы активно работаем с энергетиками по сокращению сроков подключения. Уже есть первые результаты, - говорит Игнат Петухов, генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области. - Во-первых, подключение становится более оперативным. Во-вторых, работаем над повышением компетенций специалистов сетевых организаций.

Состоявшийся на днях онлайн-семинар стал важным шагом в этом направлении. Zoom-конференция по теме "Повышение уровня подготовки специалистов, осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям" прошла под лозунгом "Доступность присоединения: в кратчайшие сроки, с минимальными затратами, надежно и качественно". В приветствии к участникам семинара замминистра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков и руководитель проекта Национального рейтинга Корпорации развития региона Алексей Алабугин подчеркнули, что упрощение получения доступа предприятий к электросетям имеет важное значение для повышения инвестиционной привлекательности региона и развития бизнес-среды.

Специальную презентацию, в которой максимально доступно показана вся цепочка для подключения к электроэнергии, разработали партнеры проекта - специалисты "Оренбургэнерго". Она будет служить удобным наглядным материалом для всех участников семинара.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье заработал колл-центр для обратной связи с предпринимателями

Напомним, что по итогам минувшего года Оренбургская область заняла в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности 44-е место. В ближайшей перспективе регион планирует радикально улучшить свои позиции: поставлена амбициозная задача войти в 20-ку самых комфортных для бизнеса субъектов страны. Для достижения этой цели разработана Дорожная карта, которая включает 152 мероприятия.

Оценить эффективность этих мер могут сами представители бизнеса: в регионе запущен специальный колл-центр для обратной связи с предпринимателями. Так, недавно специалисты провели независимый опрос, касающийся еще одной острой проблемы - качества и доступности трудовых ресурсов. В итоге 27 процентов опрашиваемых положительно отозвались о конъектуре рынка и подчеркнули долгосрочное сотрудничество с региональными и местными службами занятости; 40 процентов посчитали удовлетворительными нынешние условия, но высказались о нехватке "узких" специалистов в ряде специальностей; 5 процентов участников опроса негативно отозвалась о рынке труда в области и еще 28 процентов затруднились ответить.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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