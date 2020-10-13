В Совфеде призвали доработать законодательство после анализа аварии в Норильске

Глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что надо принять законодательные меры для сведения к минимуму вероятности аварий, подобных тем, что случилась в Норильске в конце мая.

13-14 октября в Красноярском крае работает делегация Совфеда под руководством вице-спикера Галины Кареловой. Во вторник сенаторы побывали в Норильске и ознакомились с ходом работ на месте разлива топлива. Завтра они проведут заседание в Красноярске и встретятся с губернатором региона Александром Уссом.

"Нужно создать такую законодательную базу, чтобы вероятность таких аварий была сведена к минимуму", - сказал журналистам Алексей Майоров.

Отвечая на вопрос о причинах разлива нефтепродуктов, он заявил, что "безусловно, собственник виновен". "Это однозначно, он несет ответственность за сложившуюся ситуацию", - считает парламентарий.

Он также напомнил, что аварийный резервуар был построен в 1985 году, и подчеркнул, что у сенаторов есть вопросы по техническому надзору на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания".

Напомним, авария произошла 29 мая из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. В итоге в почву и воду попало около 21 тысячи тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей.