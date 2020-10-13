Теперь поставить окончательную точку в длительном споре должна верховная судебная инстанция. С обжалованием в ВС обратилось краевое управление антимонопольной службы.
Этот своеобразный общественный транспорт уже больше года курсирует по улицам Ставрополя. Мы рассказывали о нем, когда маршрутки только появились на дорогах краевого центра ("Полиграфический" рейс" - "РГ" от 02.04.2019). Напомним, ездят они под видом передвижных киосков. Формально проезд в салоне бесплатный: пассажиры за поездку рассчитываются с водителем, покупая на выходе календари и открытки.
Водители, работающие на одном из самых популярных городских маршрутов - № 48, первыми забили тревогу по поводу взявшихся из ниоткуда конкурентов. В один из дней они даже устроили забастовку и отказались выходить на линию, заявив, что "нелегалы" перехватывают у них клиентов. Дело в том, что, следуя точно той же дорогой, водители новых микроавтобусов берут меньше за проезд и, естественно, теперь на остановках пассажиры ждут именно их.
Однако заместитель генерального директора компании, которой принадлежат скандальные машины, Наталья Григорян категорически отрицает, что указанные на ее бортах номера маршрутов (41-й и 88-й) имеют отношение к регулярным перевозкам. Она утверждает, что это именно магазины на колесах. И, мол, не более того...
- В каждой машине есть информационная табличка, на ней написано, что право проезда в наших транспортных средствах, в соответствии с договором фрахтования, имеют только покупатели полиграфической продукции. Если вы не являетесь таковыми, пожалуйста, пользуйтесь альтернативными и регулярными маршрутами, - говорит Григорян.
И добавляет, что компания занимается заказными перевозками. Сейчас заказчик - фирма, производящая печатную продукцию, которую, собственно, и продают водители.
- Направление движения у нас определяет фрахтователь. Считаю, мы не мешаем работе машин на маршруте № 48, - уверена Григорян.
Автору материала не раз доводилось ездить в этом транспорте. Так вот, текст на табличках, о которых идет речь, написан мелким шрифтом и попросту теряется среди прочих объявлений. Судя по всему, почти никто их не читает. Водители никакие открытки и календари не предлагают. В результате люди просто платят за проезд.
В администрации города посчитали, что сообразительные предприниматели сумели воспользоваться лазейками в существующем законодательстве и обратились сначала в Арбитражный суд Ставропольского края. Но там иск мэрии отклонили, не найдя нарушений в том, что автобусы-киоски № 41 и № 88 работают в обход муниципального договора. С таким вердиктом согласились и в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Но власти столицы региона не остановились на этом и обжаловали решения в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Дело возвращено в суд первой инстанции для пересмотра. Окружной арбитраж настоял на том, чтобы суд еще раз проверил степень совпадения маршрутов и рассмотрел жалобы водителей муниципального транспорта. Затем в ситуацию вмешалась ФАС, встав на сторону частных перевозчиков.
В итоге после многочисленных разбирательств Арбитражный суд Северо-Кавказского округа все-таки согласился с позицией комитета городского хозяйства администрации Ставрополя. Теперь уже УФАС по Ставрополью направило кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Заседания по делу пока не было.
Жители же города довольны тем, что проезд в маршрутках-киосках дешевле, тем более, что ходят они чаще микроавтобусов. Вот что говорят пассажиры о магазинах на колесах.
- Маршрутка удобная, часто ходит. Я постоянно езжу на ней, но что плачу за открытки, а не за проезд узнала лишь после забастовки муниципальных водителей, - рассказывает Татьяна Москалева.
- Какая разница для нас, пассажиров, кто нас возит? Важно, чтобы было безопасно, комфортно и желательно, чтобы водитель был вежливым. А если есть возможность сэкономить пару рублей, то выбор очевиден, - говорит Григорий Кудла.
- Может, это и не совсем легально, но точно создает конкуренцию в данной сфере, - отмечает Сергей Пташников. - Транспортная политика города далека от идеала, надеюсь, хоть эта ситуация подстегнет чиновников к решению проблем. Я же теперь всегда буду брать календарь на память. Как-никак плачу за него...
Позиция этих людей, в принципе, ясна. Но в то же время можно понять озабоченность местных властей и работающих строго в рамках закона фирм-перевозчиков, которые хотят, чтобы все представители этой сферы находились в равных условиях.
И вот теперь точку в этих спорах должен поставить Верховный суд.
"РГ" будет наблюдать за развитием событий.
Евгений Костючек, государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю:
- Ситуация с нелегальными перевозчиками не находится в компетенции Госавтоинспекции, мы следим за соблюдением ПДД. Но в таких случаях проводим совместные мероприятия с надзорными структурами. Кстати, говорить, что данные перевозки абсолютно нелегальны, нельзя. Ведь их осуществляют юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете в налоговой инспекции, оформляют путевые листы, проводят предрейсовый контроль. Под закон такие предприниматели подстраиваются достаточно ловко. В законодательстве говорится, что заказные перевозки можно осуществлять для неопределенного круга лиц, чем и пользуются предприниматели в Ставрополе. Хотя, конечно, фактически они дублируют регулярные маршруты.