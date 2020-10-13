Дело ставропольской частной компании, которая для пассажирских перевозок использует передвижные магазины, где продаются календари и открытки, передано в Верховный суд РФ. Информация об этом помещена на сайте картотеки арбитражных дел. Многочисленные взаимные иски и апелляции владельцев этих киосков на колесах и городской администрации, к которым присоединилось краевое управление антимонопольной службы, ни к чему не привели.

Теперь поставить окончательную точку в длительном споре должна верховная судебная инстанция. С обжалованием в ВС обратилось краевое управление антимонопольной службы.

Этот своеобразный общественный транспорт уже больше года курсирует по улицам Ставрополя. Мы рассказывали о нем, когда маршрутки только появились на дорогах краевого центра ("Полиграфический" рейс" - "РГ" от 02.04.2019). Напомним, ездят они под видом передвижных киосков. Формально проезд в салоне бесплатный: пассажиры за поездку рассчитываются с водителем, покупая на выходе календари и открытки.

Водители, работающие на одном из самых популярных городских маршрутов - № 48, первыми забили тревогу по поводу взявшихся из ниоткуда конкурентов. В один из дней они даже устроили забастовку и отказались выходить на линию, заявив, что "нелегалы" перехватывают у них клиентов. Дело в том, что, следуя точно той же дорогой, водители новых микроавтобусов берут меньше за проезд и, естественно, теперь на остановках пассажиры ждут именно их.

Формально проезд в салоне бесплатный: пассажиры за поездку рассчитываются с водителем, покупая на выходе календари и открытки

Однако заместитель генерального директора компании, которой принадлежат скандальные машины, Наталья Григорян категорически отрицает, что указанные на ее бортах номера маршрутов (41-й и 88-й) имеют отношение к регулярным перевозкам. Она утверждает, что это именно магазины на колесах. И, мол, не более того...

- В каждой машине есть информационная табличка, на ней написано, что право проезда в наших транспортных средствах, в соответствии с договором фрахтования, имеют только покупатели полиграфической продукции. Если вы не являетесь таковыми, пожалуйста, пользуйтесь альтернативными и регулярными маршрутами, - говорит Григорян.

И добавляет, что компания занимается заказными перевозками. Сейчас заказчик - фирма, производящая печатную продукцию, которую, собственно, и продают водители.

- Направление движения у нас определяет фрахтователь. Считаю, мы не мешаем работе машин на маршруте № 48, - уверена Григорян.

Автору материала не раз доводилось ездить в этом транспорте. Так вот, текст на табличках, о которых идет речь, написан мелким шрифтом и попросту теряется среди прочих объявлений. Судя по всему, почти никто их не читает. Водители никакие открытки и календари не предлагают. В результате люди просто платят за проезд.

В администрации города посчитали, что сообразительные предприниматели сумели воспользоваться лазейками в существующем законодательстве и обратились сначала в Арбитражный суд Ставропольского края. Но там иск мэрии отклонили, не найдя нарушений в том, что автобусы-киоски № 41 и № 88 работают в обход муниципального договора. С таким вердиктом согласились и в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Но власти столицы региона не остановились на этом и обжаловали решения в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Дело возвращено в суд первой инстанции для пересмотра. Окружной арбитраж настоял на том, чтобы суд еще раз проверил степень совпадения маршрутов и рассмотрел жалобы водителей муниципального транспорта. Затем в ситуацию вмешалась ФАС, встав на сторону частных перевозчиков.

В итоге после многочисленных разбирательств Арбитражный суд Северо-Кавказского округа все-таки согласился с позицией комитета городского хозяйства администрации Ставрополя. Теперь уже УФАС по Ставрополью направило кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Заседания по делу пока не было.

Жители же города довольны тем, что проезд в маршрутках-киосках дешевле, тем более, что ходят они чаще микроавтобусов. Вот что говорят пассажиры о магазинах на колесах.

- Маршрутка удобная, часто ходит. Я постоянно езжу на ней, но что плачу за открытки, а не за проезд узнала лишь после забастовки муниципальных водителей, - рассказывает Татьяна Москалева.

- Какая разница для нас, пассажиров, кто нас возит? Важно, чтобы было безопасно, комфортно и желательно, чтобы водитель был вежливым. А если есть возможность сэкономить пару рублей, то выбор очевиден, - говорит Григорий Кудла.

- Может, это и не совсем легально, но точно создает конкуренцию в данной сфере, - отмечает Сергей Пташников. - Транспортная политика города далека от идеала, надеюсь, хоть эта ситуация подстегнет чиновников к решению проблем. Я же теперь всегда буду брать календарь на память. Как-никак плачу за него...

Позиция этих людей, в принципе, ясна. Но в то же время можно понять озабоченность местных властей и работающих строго в рамках закона фирм-перевозчиков, которые хотят, чтобы все представители этой сферы находились в равных условиях.

И вот теперь точку в этих спорах должен поставить Верховный суд.

"РГ" будет наблюдать за развитием событий.

Точка зрения

Евгений Костючек, государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю:

- Ситуация с нелегальными перевозчиками не находится в компетенции Госавтоинспекции, мы следим за соблюдением ПДД. Но в таких случаях проводим совместные мероприятия с надзорными структурами. Кстати, говорить, что данные перевозки абсолютно нелегальны, нельзя. Ведь их осуществляют юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете в налоговой инспекции, оформляют путевые листы, проводят предрейсовый контроль. Под закон такие предприниматели подстраиваются достаточно ловко. В законодательстве говорится, что заказные перевозки можно осуществлять для неопределенного круга лиц, чем и пользуются предприниматели в Ставрополе. Хотя, конечно, фактически они дублируют регулярные маршруты.