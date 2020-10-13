Кадыров: Уничтоженные в Грозном бандиты прибыли из-за рубежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бандиты, устроившие стрельбу в Грозном, прибыли из-за границы. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Информация о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", - заявил глава республики.

Помогли в поисках силовикам и местные жители, которые сообщили о подозрительных людях, обосновавшихся в доме неподалеку.

Кадыров также добавил, что у ликвидированных боевиков нашли оружие, средства связи и боеприпасы. Они готовили теракты в регионе.

Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа, которые и вступили первыми в бой и понесли потери. Семьям погибших бойцов Росгвардии, по словам руководителя республики, будет оказана "всемерная помощь".

"В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо", - добавил Рамзан Кадыров.

Напомним, вооруженное столкновение между сотрудниками правоохранительных структур и боевиками произошло 13 октября. Все четыре преступника были уничтожены. Также погибли три силовика.