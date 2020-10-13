В Чечне возникла угроза совершения теракта

В Грозном и близлежащих окрестностях существует угроза совершения теракта. Об этом в во вторник сообщили "РГ" в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета по Чечне.

Сообщается, что в Октябрьском районе в ходе перестрелки уничтожены четверо бандитов. Их личности, а также местонахождение возможных сообщников выясняются.

Напомним, вооруженное столкновение между силовиками и бандитами произошла на территории частного сектора Грозного утром во вторник, 13 октября. В ходе спецоперации не обошлось без жертв. По разным данным погибли два или три сотрудника правоохранительных структур.