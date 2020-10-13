Появилось видео с места ликвидации боевиков в Грозном

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места вооруженного конфликта в Грозном, где были уничтожены четыре боевика.

На записи, полученной вскоре после ликвидации четырех боевиков в столице Чечни, видно, что бой происходил на территории частного двухэтажного домовладения. Преступники были блокированы там вскоре после начала перестрелки.

Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, в обнаружить преступников помогли бдительные соседи, которые и сообщили, что в доме по соседству находятся подозрительные личности.

В ходе перестрелки всех четырех преступников удалось ликвидировать. Не обошлось и без жертв среди правоохранителей - погибли два сотрудника ОМОНа и один полицейский.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Уже обнаружено оружие, средства связи и боеприпасы.