В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили смерть трех сотрудников силовых структур в ходе вооруженного боестолкновения в Грозном. Об этом во вторник сообщили "РГ" в НАК.

- К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во вторник, 13 октября, во время оперативно-розыскных мероприятий в Октябрьском районе Грозного были обнаружены бандиты. На предложение сдаться они открыли огонь.

Завязался бой, был введен режим КТО. Боевиков удалось блокировать в одном из частных домов.

- В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. В настоящее время осуществляется осмотр места боестолкновения и проводятся необходимые следственные действия, - добавили в НАК.