В Грозном после нападения боевиков введен режим КТО

В Чечне введен режим контртеррористической операции после вооруженного столкновения между бандитами и силовиками. Об этом во вторник сообщили "РГ" в оперативном штабе НАК по Чечне.

Режим КТО введен в 7.40 в Октябрьском районе Грозного. Именно там произошла перестрелка между бандитами и сотрудниками правоохранительных структур. По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. В результате спецоперации погибли два сотрудника Росгвардии.

В НАК также сообщили, что сейчас в столице Чечни существует угроза совершения теракта.

Напомним, ранее на территории республики в ходе спецоперации были уничтожены два преступника. Это произошло в воскресенье в Серноводском районе возле реки Асса. Правоохранители обнаружили мужчин, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием. Увидев силовиков, бандиты открыли огонь.

Ответными выстрелами обоих террористов удалось уничтожить. У них нашли автоматы Калашникова, ручные гранаты и самодельные взрывные устройства.