Он также подчеркнул, что родным и близким погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Вчера в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного органы безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией вступили в боестолкновение с вооруженными преступниками. В ходе боя четыре бандита были ликвидированы. Но, к сожалению, и росгвардейцы понесли потери. Два сотрудника ОМОН Росгвардии погибли, еще один росгвардеец получил ранение. Ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Следственный комитет РФ по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов - по статье 317 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, утром 13 октября в Октябрьском районе города Грозного сотрудники правоохранительных органов в одном из частных домов обнаружили четырех мужчин с автоматами. "Увидев правоохранителей, вооруженные лица открыли по ним прицельную стрельбу. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один тяжело ранен", - сообщали в СКР.

Отмечалось, что следствием предварительно установлены личности четверых нападавших, все они находились в федеральном розыске. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после произошедшего, что убитые в ходе операции боевики прибыли в республику из-за рубежа и планировали атаки в регионе.

В ходе боя четыре бандита были ликвидированы. Но, к сожалению, и росгвардейцы понесли потери

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Вводимый после перестрелки режим контртеррористической операции уже отменен.