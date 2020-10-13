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13.10.2020 22:45
Рубрика: Власть

Готовили атаку

Погибших в Грозном спецназовцев представят к госнаградам
Текст: Иван Петров, Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
Погибших 13 октября в ходе контртеррористической операции в Грозном росгвардейцев представят к государственным наградам. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал поручение подготовить для награждения все необходимые документы.

Он также подчеркнул, что родным и близким погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Вчера в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного органы безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией вступили в боестолкновение с вооруженными преступниками. В ходе боя четыре бандита были ликвидированы. Но, к сожалению, и росгвардейцы понесли потери. Два сотрудника ОМОН Росгвардии погибли, еще один росгвардеец получил ранение. Ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Грозном возбудили дело после убийства силовиков

Следственный комитет РФ по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов - по статье 317 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, утром 13 октября в Октябрьском районе города Грозного сотрудники правоохранительных органов в одном из частных домов обнаружили четырех мужчин с автоматами. "Увидев правоохранителей, вооруженные лица открыли по ним прицельную стрельбу. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один тяжело ранен", - сообщали в СКР.

Отмечалось, что следствием предварительно установлены личности четверых нападавших, все они находились в федеральном розыске. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после произошедшего, что убитые в ходе операции боевики прибыли в республику из-за рубежа и планировали атаки в регионе.

В ходе боя четыре бандита были ликвидированы. Но, к сожалению, и росгвардейцы понесли потери

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Вводимый после перестрелки режим контртеррористической операции уже отменен.

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