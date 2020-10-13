В Ленобласти обжаловали домашний арест обвиняемому в госизмене ученому

Адвокат обвиненного в государственной измене ученого Валерия Митько обжаловал продление домашнего ареста своему подзащитному. Это решение вынес Всеволожский районный суд Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Напомним, президент Арктической академии наук Валерий Митько был обвинен в государственной измене в июне этого года. Подробности дела не раскрываются, единственное, что известно: ученому вменяют передачу секретных данных во время поездки в Китай.

В свою очередь сторона защиты заявляет, что все документы, которые ученый брал с собой в командировку, касались исключительно его научной деятельности.

На период следствия Валерию Митько была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сторона защиты утверждает, что врачи настоятельно рекомендовали ученому ежедневные прогулки, поэтому адвокат и подал жалобу на продление меры пресечения.