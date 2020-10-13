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13.10.2020 13:24
Рубрика: Общество

На затонувшем у Крыма "Жане Жоресе" нашли останки бойцов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Сотрудники МЧС извлекли с затонувшего у берегов Феодосии в 1942 году теплохода "Жан Жорес" останки двух красноармейцев. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

Водолазы-пиротехники извлекли костные останки из-под ящиков с патронами вместе с оружием, личными вещами и элементами обмундирования в разломе 4-го трюма во время грунто-размывочных работ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Видео: С затонувшего у Крыма "Жан Жореса" подняли 18 тысяч боеприпасов

Все находки в специальном контейнере подняли на пирс, после чего при помощи специального баннера с анатомически точным изображением человеческого скелета эксперты определили, что найденные кости принадлежат двум бойцам Красной Армии.

Вчера сотрудники ведомства передали останки бойцов и остатки обмундирования и оружия для дальнейшего захоронения представителям поискового отряда "Ак-Монай". Его командир Кирилл Синдерович уточнил в комментарии "РГ", что вместе с останками водолазы нашли противогаз и винтовку. По словам Синдеровича, останки бойцов предполагается захоронить в отдельной могиле на территории братской могилы в Феодосии в декабре. В зависимости от погодных условий церемонию проведут либо в День Неизвестного солдата 3 декабря, либо в годовщину начала Керченско-Феодосийской десантной операции 26 декабря.

- Принято решение, что до завершения обследования судна и по мере нахождения новых останков мы будем проводить их подзахоронение в эту отдельную могилу, - заключил Синдерович.

К концу прошлого месяца за время стартовавших 15 сентября подводных работ на затопленном у берегов Феодосии грузовом теплоходе "Жан Жорес" водолазы подняли 18 тысячи боеприпасов, в том числе 12,5 тысячи патронов и более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Прошлой осенью с теплохода за месяц сотрудники МЧС подняли на поверхность и уничтожили 61103 взрывоопасных предмета, в том числе две фугасные авиационные бомбы, авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.

Грузовой теплоход "Жан Жорес", осуществлявший транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции, затонул в январе 1942 года у берегов феодосийской бухты. На его борту которого было много взрывоопасных предметов. Обследование судна и подъем боеприпасов начались в 2015 году.

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