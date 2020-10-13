В Госсовете Крыма одобрили продажу акций "Массандры" до конца года

Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК одобрил включение 100 процентов акций крупнейшего винного завода в Крыму "ПАО "Массандра" в перечень объектов, которые подлежат приватизации в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба крымского парламента.

В соответствующем проекте постановления Госсовета, поданном главой республики Сергеем Аксеновым, уставный капитал предприятия оценен в 3 миллиарда 575 миллионов 899 тысяч 662 рубля.

В начале октября стало известно о том, что бывшую государственным унитарным предприятием "Массандру" преобразовали в акционерное общество.

В мае крымский парламент одобрил приватизацию ГУП РК "ПАО "Массандра", включив его в план приватизации на 2020 год. Тогда балансовую стоимость имущества подведомственного минсельхозу Крыма предприятия оценили в 627,4 миллиона рублей.

В 2019 году находившуюся в федеральном управлении "Массандру" передали в собственность республики. Тогда же спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил возможность полной приватизации предприятия, ссылаясь на необходимость модернизации его производственной базы.

Позже начало его продажи в первом квартале 2020 года анонсировал глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что приватизации "Массандры" будет предшествовать передача имущественного комплекса в собственность республики и его дальнейшее акционирование.

В 2014 году крымский парламент принял решение о национализации объединения "Массандра", после чего предприятие передали Управлению делами президента РФ. Помимо головного завода в Ялте объединение включает восемь совхозов первичного виноделия на землях южного берега Крыма от Судака до Севастополя.

На днях "Массандра" заняла второе место среди предприятий Южного Федерального округа в сфере агропромышленного комплекса на всероссийском конкурсе "Экспортер года" в категории "Крупный бизнес". По словам генерального директора "Массандры" Янины Павленко, оно стало единственным винодельческим предприятием, которое вошло в тройку лидеров, несмотря на введенные против него на Западе санкции. Гендиректор уточнила, что в январе-сентябре этого года предприятие экспортировало почти полмиллиона бутылок в Китай и Беларусь, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Как сообщалось, в декабре 2017 года в Крыму продали за полтора миллиарда рублей полный пакет акций завода шампанских вин "Новый свет".