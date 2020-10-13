В Краснодаре осудили мужчину за попытку вывоза тигра и леопарда

В столице Кубани Советский районный суд вынес приговор мужчине, который пытался незаконно вывезти из России детенышей бенгальского тигра и леопарда. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По данным следствия, подсудимый приобрел у неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) детеныша бенгальского тигра (белая вариация) и двух котят леопарда, занесенных в Красную книгу России. Малышей он планировал вывезти в Узбекистан.

- 12 июля 2019 года таможенники задержали мужчину в аэропорту Краснодара - через "зеленый коридор" он пытался пронести диких животных в двух пластмассовых контейнерах без разрешительных документов на экспорт, - рассказали в пресс-службе краевого суда. - В ходе судебного разбирательства, нарушитель заявил, что не догадывался о том, что перевозимые им животные являются редкими видами и охраняются международными договорами России, однако его доводы были встречены критически.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил