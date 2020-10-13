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13.10.2020 21:25
Рубрика: Власть

В крымском Белогорске ограничат подачу воды

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым с 14 октября Белогорск присоединится к числу населенных пунктов, где из-за засухи вводится ограниченный режим водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Белогорска Игорь Ипатко.

Фото: iStock
В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды

- Из-за падения дебита в источнике забора воды вводятся ограничения, - сообщил Ипатко. - В обычном режиме вода будет подаваться с 5-30 до 9-00 и с 17-00 до 23-00. В остальные часы давление в водопроводной сети будет понижаться.

Коммунальщики уточняют, что предложенный ГУП "Вода Крыма" график будет соблюдаться при условии "жесткой экономии водного ресурса".

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе из-за затяжной засухи вода подается населению по графику с начала сентября. Позднее на ночь воду стали отключать и в Алуште. Власти республики не исключают, что режим ограничений продлится до марта 2021 года. Для решения проблемы сейчас продолжается бурение еще четырех подземных скважин. Пока что в столицу Крыма подается до 40 тысяч кубометров артезианской воды с Вилинского и Ивановского подземных водозаборов.

Тем временем в Севастополе сегодня введен режим повышенной готовности из-за стремительного пересыхания Чернореченского водохранилища.

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