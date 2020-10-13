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13.10.2020 16:07
Рубрика: В мире

Вопросы о Крыме и Донбассе не включили во всеукраинский опрос

Текст: Юрий Когалов

Во всеукраинском опросе, который планируется провести 25 октября на избирательных участках, куда придут люди, чтобы проголосовать на местных выборах, не будет наиболее острых тем. Как сообщил Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, не будут затронуты ни языковые вопросы, ни вопросы, посвященные Донбассу и поставке воды в Крым.

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По его словам, которые приводит strana.ua, опрос будет производиться на выходе с избирательного участка. "Опрос - это не референдум, поэтому только на выходе", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что идея проведения такого опроса принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. "Он считает, что этот формат реально позволит адекватно коммуницировать с обществом и давать правильные ответы на настоящие общественные запросы", - заявил советник.

Ранее Зеленский выступил с видеообращением на эту тему. "25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - заявил украинский президент, так и не уточнив, о чем именно пойдет речь.

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