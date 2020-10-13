Два инфекционных госпиталя на Ямале сдадут уже к концу года

Напомним, решение о необходимости их возведения ранее принял глава Ямала Дмитрий Артюхов. Один госпиталь на 200 мест сейчас строится в Новом Уренгое и второй на 100 мест - в Салехарде.

Сейчас, когда по всей стране отмечается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, строительство этих объектов приобрело особую актуальность.

Все работы проводятся за счет бюджета округа. Так, в Салехарде сейчас заканчивают покрывать крышу, монтируют системы отопления и вентиляции, прокладывают теплый пол. Уже построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции прибывающего автотранспорта.

- Здесь будет 40 двухместных палат и 10 одноместных для маломобильных граждан, а также 10 палат интенсивной терапии, - отметил директор департамента строительства и жилищной политики Ямала Юрий Теряев. - В составе госпиталя будет действовать диагностическое и хирургическое отделение. Не возникнет проблем с отоплением, поскольку предусмотрена своя автономная газовая котельная.

Сейчас рабочие уже устанавливают двери, окна, обустраивают на территории госпиталя систему канализации. Ведется благоустройство территории. Специалисты уже приступили к энергоснабжению здания, монтажу системы вентиляции. На объекте работает 209 человек, в ближайшую неделю планируется усиление - на работу выйдут сразу 40 электриков.

Как рассказал Юрий Теряев, строительство объекта ведется полностью "под ключ". Показательно, что за его основу взяли проект Минобороны, который был адаптирован под суровые климатические условия. В рамках контракта предусмотрена поставка медицинского оборудования: компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, десять стационарных и шесть переносных аппаратов ИВЛ. Оборудование закуплено и вот-вот поступит в регион.

К слову, в палатах оборудуют специальные консоли с кнопкой вызова медперсонала. В каждое помещение для пациентов будет заведен кислород. Важно еще и то, что входы в помещение для пациентов и персонала будут отдельными. Иными словами, коридор будет полностью изолированной "чистой зоной". В палатах установлены смотровые и передаточные окна.

Строго по плану идет и строительство госпиталя в Новом Уренгое.

Уже завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители проводят внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Идут работы по монтажу внутренних сетей. И уже на этой неделе планируется начать пусконаладочные работы.

Уложен нижний слой асфальта на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: закладываются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже полностью готова. Начался также монтаж системы снабжения медицинских газов. Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся 200 человек.

К слову, на территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции на тот случай, если понадобится резервное снабжение.