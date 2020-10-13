Курганские вузы перейдут на дистанционное обучение

Ректорат Курганского государственного университета объявил о переходе вуза с 19 октября на полный дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба учебного заведения.

В таком формате КГУ будет работать в течение трех недель, до 9 ноября, а дальше все будет зависеть от развития эпидситуации в области.

О том, что госуниверситет и сельскохозяйственная академия планируют перейти на дистанционное обучение, ранее заявлял вице-губернатор Владислав Кузнецов.

- Этот опыт у нас уже был, - подчеркнул он в своем видеообращении. - Надеюсь, что и студенты, и преподаватели отнесутся к этому с пониманием. Средние профессиональные образовательные учреждения уйдут на каникулы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, после каникул примем дополнительное решение.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что с 16 октября на каникулы досрочно отправят школьников.

По информации опершатаба, с 8 октября в Курганской области наблюдается рост заболеваний новой коронавирусной инфекцией: ежедневно лабораторно подтверждается более 60 новых случая COVI-19. По данным на 12 октября, зафиксировано 64 таких фактов. Больше всего заболевших в областном центре. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 4498 случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 931 человек. В регионе продолжает действовать строгий масочный режим. Людям старше 65 лет рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости.

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