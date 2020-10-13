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13.10.2020 17:25
Рубрика: Общество

"Мина" под домом

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 232(8286)
Уголовное дело по факту строительства не пригодного для проживания дома для детей-сирот возбудили следователи Свердловского управления СКР. Трехэтажную новостройку по улице Садовой в Ревде сдали в эксплуатацию пять лет назад. А уже в августе нынешнего года здание признали аварийным: оно, как карточный домик, может рухнуть в любую минуту.

О ситуации, в которой оказались сироты, "РГ" писала первого сентября. Жильцы разрушающегося дома признавались, что им страшно находиться в квартирах, где по стенам ползут трещины, а с потолка сыплется штукатурка.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Жителям аварийных домов отдадут часть квартир проблемных застройщиков

После шквала жалоб эксперты регионального Фонда жилищного строительства, ответственного за возведение домов для социально незащищенных граждан, провели экспертизу строения. Оказалось, источник проблем, как мина, находится под землей.

- При закладке здания был перегружен фундамент. Дом стоит на сваях, а опоры расположены с большим разбегом, - объяснил "гуляние стен" заместитель директора фонда Максим Татауров.

Единственный выход - расселение жильцов и снос. Причем по закону, если сироты успели приватизировать квартиры, им придется покупать новое жилье на свои деньги. А кто вернет государству вложенные в дом миллионы - большой вопрос. Уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей" возбуждено в отношении компании-застройщика. Но предприятие давно объявило о банкротстве и закрытии.

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