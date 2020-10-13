Уголовное дело по факту строительства не пригодного для проживания дома для детей-сирот возбудили следователи Свердловского управления СКР. Трехэтажную новостройку по улице Садовой в Ревде сдали в эксплуатацию пять лет назад. А уже в августе нынешнего года здание признали аварийным: оно, как карточный домик, может рухнуть в любую минуту.

О ситуации, в которой оказались сироты, "РГ" писала первого сентября. Жильцы разрушающегося дома признавались, что им страшно находиться в квартирах, где по стенам ползут трещины, а с потолка сыплется штукатурка.

После шквала жалоб эксперты регионального Фонда жилищного строительства, ответственного за возведение домов для социально незащищенных граждан, провели экспертизу строения. Оказалось, источник проблем, как мина, находится под землей.

- При закладке здания был перегружен фундамент. Дом стоит на сваях, а опоры расположены с большим разбегом, - объяснил "гуляние стен" заместитель директора фонда Максим Татауров.

Единственный выход - расселение жильцов и снос. Причем по закону, если сироты успели приватизировать квартиры, им придется покупать новое жилье на свои деньги. А кто вернет государству вложенные в дом миллионы - большой вопрос. Уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей" возбуждено в отношении компании-застройщика. Но предприятие давно объявило о банкротстве и закрытии.