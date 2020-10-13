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13.10.2020 15:26
Рубрика: Власть

Свердловским ТЦ пригрозили закрытием из-за посетителей без масок

Текст: Екатерина Призова

Торговые центры в Свердловской области могут начать закрывать, если их владельцы не смогут проконтролировать посетителей: все, кто приходит в магазины, должны носить маски.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Как сообщил на сегодняшнем брифинге вице-губернатор Павел Креков, в следующие выходные пройдут рейды надзорных органов по торговым центрами и транспортным компаниям - проверяющие выяснят, как соблюдается масочный режим.

"Если они не соблюдают эти требования, то мы будем закрывать торговые центры и соответствующим образом поступать по отношению к транспортным компаниям", - сказал он.

Накануне, напомним, был продлен режим самоизоляции для пожилых жителей области и тех, кто имеет серьезные хронические заболевания. В обновленном указе также прописали некоторые более жесткие рекомендации по профилактике. Например, на работу до получения отрицательных тестов не будут допускаться те, кто вернулся из отпуска за границей. От работы также должны быть отстранены сотрудники с признаками ОРВИ (не только с повышенной температурой).

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 208 новых случаев COVID-19 (из них 155 приходится на Екатеринбург). "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31 550", - сообщил оперштаб. Там также подтвердили еще шесть смертей больных COVID-19 (всего скончались 661 свердловчанин).

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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