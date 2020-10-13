Виртуальные залы оснащены современной аудио- и видеотехникой, куда транслируются картинка и звук, выступления музыкантов можно смотреть в высоком качестве как в прямом эфире, так и в записи.
Систему виртуальных концертов придумали и впервые опробовали в Свердловской филармонии еще в 2008 году. Инициатива оказалась настолько востребована, что несколько лет спустя на основе этого опыта возникла инициатива Министерства культуры России, согласно которой в рамках нацпроекта "Цифровая культура" предполагается создание к 2024 году 500 виртуальных концертных залов. Сегодня в области работает уже 97 виртуальных концертных залов. Большая часть трансляций ведется в режиме онлайн. Конкретные концерты и их количество выбирают слушатели.
Казачьи песни онлайн
Услышать настоящие казачьи песни, а также познакомиться с историей казачества теперь можно, не вставая с дивана. Музей концертно-выставочного центра Донского государственного технического университета "Донская казачья гвардия" теперь приглашает в виртуальные туры всех желающих.
В режиме онлайн гости смогут не только внимательно рассмотреть экспонаты центра, но и послушать бравые казачьи песни. Также виртуальных путешественников ждет рассказ о воинской элите Дона - гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков служивших российским императорам.
Судьба славных донских казачьих частей, входивших в Российскую императорскую гвардию, предстает перед виртуальными путешественниками через уникальные подлинные документы, фотографии, форму гвардейцев, их оружие и снаряжение.
Елена Мелихова, Ростов-на-Дону