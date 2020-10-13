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13.10.2020 23:32
Рубрика: Культура

Филармония в селе Покровское

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Начало 85-го концертного сезона Свердловской филармонии вызвало особый интерес у жителей города Верхний Тагил, поселков Пелым, Мартюш, Колчедан и села Покровское. Здесь открылись площадки для проведения виртуальных концертов. Первый уже состоялся. В Екатеринбурге выступил известный скрипач Гайк Казазян. С Уральским молодежным оркестром он исполнил Скрипичный концерт Антонина Дворжака. Выступление музыкантов стало частью "Всероссийских филармонических сезонов", представляющих ведущих исполнителей России в регионах страны. И новая публика смогла слушать концерт наравне с екатеринбуржцами, причем совершенно бесплатно.
Систему виртуальных концертов впервые опробовали в Свердловской филармонии еще 2008 году. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Систему виртуальных концертов впервые опробовали в Свердловской филармонии еще 2008 году. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Систему виртуальных концертов впервые опробовали в Свердловской филармонии еще 2008 году. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Виртуальные залы оснащены современной аудио- и видеотехникой, куда транслируются картинка и звук, выступления музыкантов можно смотреть в высоком качестве как в прямом эфире, так и в записи.

500 виртуальных концертных залов появятся в стране к 2024 году

Систему виртуальных концертов придумали и впервые опробовали в Свердловской филармонии еще в 2008 году. Инициатива оказалась настолько востребована, что несколько лет спустя на основе этого опыта возникла инициатива Министерства культуры России, согласно которой в рамках нацпроекта "Цифровая культура" предполагается создание к 2024 году 500 виртуальных концертных залов. Сегодня в области работает уже 97 виртуальных концертных залов. Большая часть трансляций ведется в режиме онлайн. Конкретные концерты и их количество выбирают слушатели.

Ожившая История

Казачьи песни онлайн

Услышать настоящие казачьи песни, а также познакомиться с историей казачества теперь можно, не вставая с дивана. Музей концертно-выставочного центра Донского государственного технического университета "Донская казачья гвардия" теперь приглашает в виртуальные туры всех желающих.

Петербургская филармония посвятила сезон грядущему столетию

В режиме онлайн гости смогут не только внимательно рассмотреть экспонаты центра, но и послушать бравые казачьи песни. Также виртуальных путешественников ждет рассказ о воинской элите Дона - гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков служивших российским императорам.

Судьба славных донских казачьих частей, входивших в Российскую императорскую гвардию, предстает перед виртуальными путешественниками через уникальные подлинные документы, фотографии, форму гвардейцев, их оружие и снаряжение.

Елена Мелихова, Ростов-на-Дону

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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