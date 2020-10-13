Распоряжение губернатора Рязанской области от 13 октября 2020 года № 358-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг) следующие изменения:

1) в пункте 3:

в абзаце первом после слов "Рязанской области" дополнить словами "массовых публичных мероприятий,";

в абзаце втором слова "не более 50%" заменить словами "до 30%";

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. На время действия режима повышенной готовности:

- обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет;

- рекомендовать лицам, имеющим хронические соматические заболевания, соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Установить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции с 13 по 26 октября 2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Рязанской области (далее - Штаб).";

3) пункт 8 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"деятельность организаций общественного питания с 23-00 до 9-00.";

4) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Предложить УМВД России по Рязанской области в пределах компетенции обеспечить соблюдение гражданами режима самоизоляции.";

5) в пункте 14:

- в абзаце третьем слова "штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Рязанской области (далее - Штаб)" заменить словом "Штаба";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"- организовать производственный процесс в дистанционном режиме для части сотрудников, включая контингенты "группы риска".";

6) в пункте 25:

в абзаце семнадцатом слова "по 12 октября 2020 года" заменить словами "по 9 ноября 2020 года";

абзац восемнадцатый после слов "стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения" дополнить словами "(за исключением государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Семья").";

7) дополнить пунктом 35 следующего содержания:

"35. В целях поддержки граждан, указанных в абзацах втором и третьем пункта 6 настоящего распоряжения, находящихся на самоизоляции на дому:

- министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области обеспечить работу колл-центра для граждан, находящихся на самоизоляции согласно пункту 6 настоящего распоряжения, на базе государственного казенного учреждения Рязанской области "Ресурсный центр социального обслуживания населения";

- министерству образования и молодежной политики Рязанской области обеспечить работу волонтеров по оказанию помощи гражданам, находящимся на самоизоляции согласно пункту 6 настоящего распоряжения, в доставке продуктов питания и медикаментов, а также оказать содействие министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области в привлечении волонтеров к работе в колл-центре, созданном на базе государственного казенного учреждения Рязанской области "Ресурсный центр социального обслуживания населения";

- рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации привлечь волонтеров из числа студентов данного учреждения для оказания консультационной помощи и доставки продуктов питания гражданам, находящимся на самоизоляции согласно пункту 6 настоящего распоряжения.".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







