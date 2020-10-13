Специалисты рассказали, когда выгодно покупать новый iPhone

По традиции, цены на только что представленные модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж. В течение нескольких месяцев цена выравнивается и с весны меняется уже незначительно, рассказали эксперты "Яндекс.Маркета".

Фото: Олег Прасолов/РГ

Таким образом, новый iPhone выгоднее всего покупать новый iPhone в феврале или марте - цена ниже стартовой и стабилизировалась, а до выхода следующей модели осталось целых полгода.

В "Яндекс.Маркете" отмечают, что стоимость линеек iPhone XR и iPhone 11 снижалась медленнее всего - они наиболее популярны, поэтому и цена меняется не так быстро. В то же время сейчас цены практически на все iPhone находятся на минимальном уровне, поэтому старую модель можно купить уже в ближайшее время, а новую - весной 2021 года.

Напомним, что презентация новых iPhone 12 состоится 13 октября. О новых смартфонах Apple известно почти все.