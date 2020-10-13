Стали известны подробности о новых Renault Duster для России

Новые кроссоверы Renault Duster давно ждут в России, но в представительстве французской компании не дают никакой конкретной информации на счет его появления в РФ. К счастью, тесты модели начались в Тольятти, и теперь, судя по паблику AvtoVAZ News, новостей об автомобиле станет больше.

Так, спустя 10 дней после первого появления "шпионских" снимков с испытаний в городских условиях стало известно, что автомобилей в научно-технический центр АвтоВАЗа прибыло не три, а четыре. Два - белого цвета, один оранжевый и один серо-зеленый. Причем все они - с дизельными моторами и в разных комплектациях. Машины распределили по техническим отделам, после чего они стали проходить трековые и дорожные тесты "по специфике этих отделов".

"РГ" уже сообщала, что сомнений в том, что это именно новые Renault Duster, практически нет. Об этом говорит, в частности, камуфляж рейлингов на крыше. При смене поколения у них изменилась форма.

Если верить источнику, то дизельные моторы должны быть объемом 1,5 литра мощностью 110 л.с. Такие машины уже представлены в Европе. Кроме того, у них есть бензиновые агрегаты 1.6 на 115 л.с.

В то же время на бразильском рынке кроссовер представлен с атмосферным 1,6-литровым двигателем SCe со штатной системой Start&Stop, работающим на бензине (мощность 118 л.с.) и этаноле (120 л.с.). В Индии - с бензиновым турбомотором 1.3 от Arkana с отдачей в 156 л.с.

Автомобили для этих рынков незначительно отличаются. И в каком именно виде Renault Duster приедет в РФ, пока неясно. Возможно, об этом скажет одна из следующих партий снимков с тестов в Тольятти.