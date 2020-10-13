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13.10.2020 16:50
Рубрика: Власть

Статья председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева для "РГ". Главное

- Количество несовершеннолетних осужденных за 16 лет сократилось в пять раз: с 96,8 тысяч лиц в 2003 году до 16,9 тысячи лиц в 2019 году. При этом к реальному лишению свободы в 2019 году осуждены 2,8 тысячи несовершеннолетних или 17 процентов - это в 9 раз меньше, чем в 2003 году, когда к реальному лишению свободы были осуждены 25,2 несовершеннолетних.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- По состоянию на 1 сентября этого года в воспитательных колониях отбывали наказание 952 несовершеннолетних - с 1 января текущего года их численность сократилась на 203 человека или на 18 процентов.

- По состоянию на 1 октября 2020 года судами назначено ограничение свободы более 218 тысячам осужденных в качестве основного наказания и свыше 68 тысячам осужденных в качестве дополнительного наказания.

- С 1 января 2017 г. в качестве альтернативы лишению свободы применяются принудительные работы, которые по состоянию на 1 октября 2020 г. назначены более 3 тысячам осужденных.

- Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилась более чем в два раза - с 1 миллиона 60 тысяч лиц по состоянию на 1 января 1999 года до 493,3 тысячи лиц по состоянию на 1 сентября 2020 года. С 1 января текущего года их численность сократилась на 30,6 тысячи лиц или на 6 процентов.

- За последние 10 лет количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось на 114,1 тысячи лиц или на 40 процентов (с 289,2 тысячи лиц в 2009 году до 175,1 тысячи лиц в 2019 году), при этом 67 процентов осужденных к лишению свободы имели неснятые и непогашенные судимости.

- C 2001 года, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избиралась прокурорами, количество лиц, к которым она применена, сократилось почти в четыре раза - с 366 тысяч в 2001 году до 94,6 тысячи лиц в 2019 году, из них 69,4 тысячи лиц или 73 процента обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 54,9 тысячи лиц или 58 процентов имели судимости.

Фото: iStock
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- По законодательной инициативе Верховного Суда РФ с 15 июля 2016 г. нанесение побоев, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, а также мелкое хищение декриминализированы с введением административной преюдиции. В связи с чем с 2016 года количество осужденных за эти преступления сократилось на 23,7 тысячи лиц или 22 процента (со 109,7 тысячи лиц в 2016 году до 86 тысяч лиц в 2019 году). При этом в прошлом году 354 тысячи лиц были привлечены к административной ответственности за совершение этих деяний впервые.

- Количество осужденных за нанесение побоев сократилось с 19,8 тысячи лиц в 2016 году до 2 тысяч лиц в 2019 году. При этом к административной ответственности за нанесение побоев, совершенное впервые, в 2019 году привлечены 118,1 тысячи лиц.

- Предлагается упразднить процедуру частного обвинения, что упростит привлечение к ответственности в том числе за домашнее насилие. В делах частного обвинения потерпевший сам должен обращаться в суд и представлять доказательства.

- С 15 июля 2016 г. по законодательной инициативе Верховного Суда РФ предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести с назначением судебного штрафа. Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, увеличилось с 5,7 тысячи лиц в 2016 году до 52,5 тысячи лиц в 2019 году.

- В 2019 году судами с участием присяжных заседателей рассмотрены уголовные дела в отношении 1031 лица (в два раза больше, чем в 2018 году, когда в этой процедуре были рассмотрены уголовные дела в отношении 522 лиц). Осуждены 783 лица или 76 процентов, оправданы 242 лица или 24 процента. В отношении 6 лиц дела прекращены.

Полностью статью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева читайте здесь

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