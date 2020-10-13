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13.10.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla снова нашла на своем заводе саботажника

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2018 году Илон Маск заявил, что в Tesla был выявлен сотрудник, саботирующий работу компании. Суд по тому делу завершился лишь в сентябре, и вот опять! К журналистам издания Bloomberg News попало служебное письмо, написанное вице-президентом Tesla по правовым вопросам и главным юристом Элом Прескоттом. Там говорится об очередном вредителе:

Фото: iStock
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"Две недели назад наши IT-специалисты и сотрудники отдела информационной безопасности определили, что сотрудник злонамеренно саботировал часть завода. Их быстрые действия предотвратили дальнейший ущерб, и через несколько часов производство снова пошло гладко".

Речь идет о заводе во Фримонте, на котором трудится более 10000 человек, собирая модели S, X, 3 и Y. Далее в письме рассказывается, что сотрудник-злодей якобы пытался замести следы, уничтожив служебный компьютер, и свалив вину за произошедшее на одного из коллег. И лишь когда служба безопасности предъявила ему неопровержимые доказательства, он сознался в содеянном и был уволен.

Но зачем же сотрудники Tesla устраивают саботаж? Илон Маск считает, что неприятности компании могут быть выгодны целому ряду лиц и организаций. Во-первых, это биржевые спекулянты с Уолл-стрит, играющие на понижение. Затем нефтегазовые компании, теряющие доходы из-за популяризации электромобилей. Ну и, наконец, конкуренты, производящие традиционные бензиновые и дизельные автомобили: "Если они готовы жульничать с показателями выхлопа, может быть, они готовы обманывать и другими способами?"

#Tesla