В Дании из-за коронавируса началось массовое уничтожение норок

В Дании началось массовое уничтожение не менее 2,5 миллиона норок после выявления зараженных животных минимум на 63 фермах на севере страны.

Специалисты датской ветеринарной службы приступили к уничтожению норок, у которых был SARS-CoV-2. А заводчики, у которых есть не инфицированные животные на ферме в радиусе восьми километров от зараженной зоны, должны сами усыпить их, пояснили в ведомстве.

По словам чиновников, этот процесс может длиться несколько месяцев, в зависимости от степени распространения вируса. Уничтожение норок сопровождается инцидентами. Один из фермеров не разрешил представителям власти пройти на свою территорию, и специалистам пришлось разрезать замок на воротах, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

Кроме того, стражи порядка разогнали протестующих, собравшихся около двух ферм. Специалисты пытаются выяснить, как норки заразились коронавирусом и могут ли они передать смертельную болезнь людям. Некоторые животные могли заразиться вирусом от инфицированных рабочих.

Власти сообщили, что заводчики с неинфицированными норками получат 100-процентную компенсацию за убой, а владельцы ферм, где содержались инфицированные животные, получат гораздо меньше средств из-за того, что допустили распространение вируса.

Председатель Датской ассоциации фермеров Таге Педерсен заявил, что все заводчики сейчас находятся в огромной неуверенности из-за массового убоя животных. Дания является одним из крупнейших экспортеров норки в мире и производит около 17 миллионов меховой продукции в год. Датская национальная ассоциация, объединяющая около 1500 заводчиков, производит 40 процентов норок в мире. Большая часть продукции поставляется в Китай и Гонконг.

Напомним, что весной этого года инфицированные коронавирусом норки были выявлены в Нидерландах. Власти страны обязали заводчиков прекратить разведение животных. В Польше, стране, которая является еще одним крупным экспортером норкового меха, обсуждается новый закон, запрещающий подобные зверофермы.