В Мадриде полиция разогнала более 200 вечеринок

На минувших выходных полиция испанской столицы разогнала более 200 вечеринок. Особое внимание им уделялось в связи с тем, что в Мадриде введен карантин из-за пандемии коронавируса.

Сидеть в четырех стенах на выходных, которые длились три дня (понедельник был также нерабочим благодаря отмечавшемуся 12 октября национальному празднику - Дню Испании), многим не захотелось. Стоит отметить, что вечеринки по выходным в королевстве - обычное дело. На них могут попасть даже совершенно не знакомые с хозяевами дома или квартиры люди, достаточно знать одного из уже присутствующих гостей и принести напитки с собой. Но сейчас в Мадриде запрещено собирать компаниями более чем в шесть человек. И полиция отслеживает нарушителей, к тому же на них вполне могут пожаловаться соседи, недовольные, например, громкой музыкой. Так, стражи порядка в одном доме обнаружили более 80 человек, еще в одном - порядка 70. И никто из них не носил маски.

Впрочем, следить полиция не только за тем, чтобы люди не устраивали вечеринки, но и не распивали алкоголь на улице (власти просили без необходимости не выходить из домов). За это за три дня было выписано 1528 штрафов. Еще 1782 человека оштрафовали за отсутствие маски.

По мнению властей, все эти люди подвергают опасности жителей Мадрида. Чаще всего нарушителями оказываются молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет.