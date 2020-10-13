В Петербурге арестован школьник, пытавшийся зарезать свою мать

Невский районный суд Петербурга отправил под арест 15-летнего школьника, который, как считает следствие, три дня назад пытался зарезать свою мать. Женщина чудом выжила и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сам молодой человек обвинений не признал.

Адвокат подростка просил не заключать его под стражу, мотивируя это юным возрастом и тем, что ранее у него не было никаких конфликтов с законом. Следствие ходатайствовало об аресте, так как школьник обвиняется в особо тяжком преступлении. По версии сотрудников СК по Санкт-Петербургу, сын после внезапной ссоры планировал убить свою мать и не довел начатое по независящим от него обстоятельствам.