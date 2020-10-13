Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь"

Продолжение российской семейной фэнтези-комедии 2017 года "Последний богатырь" обзавелось специфического юмора трейлером.

Ролик, в котором всё внимание немедленно приковывает экстремально криповый Колобок, размещен на аккаунте "Disney Россия" в "Одноклассниках".

Согласно синопсису ленты "Последний богатырь: Корень зла", во второй части успешного опуса "зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей".

Виктор Хориняк вернулся к роли попаданца Ивана. Плюс на борту Мила Сивацкая (Василиса), Екатерина Вилкова (Варвара), Елена Яковлева (Баба Яга), Константин Лавроненко (Кощей), Евгений Дятлов (Добрыня), Тимофей Трибунцев, Софья Бородицкая (Жар-птица), Александр Семчев, Сергей Бурунов и Гарик Харламов, отдавший весь свой талант без остатка Колобку.

Режиссер - постановщик предыдущей части Дмитрий Дьяченко. Он же снимет уже анонсированную на 2021 год третью.

Бюджет предприятия - 650 000 000 рублей.

Премьера - 1 января.