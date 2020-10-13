За мелкие кражи будут отправлять на общественные работы

Несколько лет назад в УК было введено правило: лицо, впервые совершившее нетяжкое преступление может быть освобождено от уголовной ответственности, если возместит ущерб. При этом человеку может быть назначен судебный штраф, но судимости у гражданина не будет.

"В 2019 году судами Российской Федерации с назначением судебного штрафа было освобождено от уголовной ответственности более 52 тысяч лиц, при этом общая сумма судебных штрафов, назначенных в соответствии со статьей 1044 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), - составила 825 миллионов рублей", рассказывают в Верховном суде России.

Но все-таки нередко за нетяжкие преступления выносятся обвинительные приговоры, то есть люди получают официальное пятно в биографии. По данным Верховного суда страны, в 2018 году за преступления небольшой тяжести осуждено 334 712 лиц (51% от общего количества осужденных), из них 217 367 лиц, или 65%, не имели неснятых и непогашенных судимостей. В 2019 году за преступления небольшой тяжести осуждены 305 011 лиц (51% осужденных), из них 186 497 лиц, или 61%, не имели неснятых и непогашенных судимостей. Иными словами, число осужденных за нетяжкие преступления растет.

Проектом предлагается ввести новые меры уголовно-правового характера, которые назначаются судом при освобождении от уголовной ответственности: суд сможет отправить человека на общественные работы. При этом в УК вводится понятие уголовного проступка.

Как подчеркивается в пояснительной записке, соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступлении. Совершивший уголовный проступок гражданин будет освобождаться от уголовной ответственности, но ему назначат меры уголоно-правового характера: судебный штраф, общественные работы или ограниченно оплачиваемые работы.

Как сказано в проекте, общественные работы заключаются в выполнении лицом в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид общественных работ и объекты, на которых они осуществляются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Общественные работы устанавливаются на срок от тридцати до двухсот сорока часов и осуществляются не свыше четырех часов в день.

Ограниченно оплачиваемые работы будут отбываться по месту основной работы. Из заработной платы лица, осуществляющего ограниченно оплачиваемые работы, производятся удержания в доход государства в размере, установленном решением суда, в пределах от пяти до десяти процентов. Ограниченно оплачиваемые работы устанавливаются на срок от одного месяца до одного года.

Помимо прочего уголовным проступком предлагается считать в том числе 7 составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков, предусмотренные соответственно частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ. В 2019 году за совершение таких преступлений было осуждено свыше 55 тысяч человек.

Всего законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики.

"С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 82 668 лиц, в том числе на 60 698 (71,22%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики", рассказывают в Верховном суде России.

Напомним, ранее Верховный суд страны уже вносил в Госдуму проект поправок в УК об уголовном проступке. Сейчас тот законопроект отзывается, вместо него в Госдуму поступят новые предложения.

В ближайшем номере "РГ" выйдет статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева с подробностями новых инициатив по гуманизации правосудия.