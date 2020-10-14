Apple заметно изменила цены в России

Вскоре после презентации новых смартфонов линейки iPhone 12 компания Apple официально снизила цены на ряд устройств предыдущих лет. Например, iPhone XR, стоивший 49990 рублей, теперь можно купить за 47990 рублей.

Прошлогодний базовый флагман iPhone 11, продававшийся за 59990 рублей, доступен за 54990 рублей, пишет Hi-tech Mail.ru.. В случае с iPhone 11 удешевление составило весьма заметные десять процентов.

Однако вместе с падением стоимости iPhone выросли цены на аксессуары. Например, AirPods Pro в беспроводном чехле подорожали с 15990 до 19990 рублей, а AirPods Pro - с 20990 до 24990 рублей. Сам беспроводной чехол для AirPods обойдется в 7990 рублей вместо прежних 6590. 32-гигабайтная телеприставка Apple TV 4K выросла в цене с 13490 до 16990 рублей.