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14.10.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

"Бюджетник" Hyundai получил низшую оценку в краш-тесте

Текст: Константин Руссов

В прошлом году организация Latin NCAP провела краш-тест Hyundai HB20, который получил четыре звезды за уровень защиты взрослого пассажира и три звезды - за защиту ребёнка.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В октябре этого года был проведён краш-тест обновлённой модели, его результаты не только не подтвердили рейтинг модели, а заставили насторожиться ещё больше.

Hyundai HB20 в процессе обновления получил лишь новое оформление внешности и опции, которых не было ранее. Конструктивно автомобиль остался прежним, но в таком случае возникает вопрос, почему так сильно отличаются результаты испытаний: в последнем краш-тесте HB20 получил одну звезду за защиту водителя и взрослых пассажиров. Защита детей осталась на прежнем уровне.

По словам генерального секретаря Latin NCAP Алехандро Фураса, проанализировав видео и результаты краш-тестов, эксперты "заметили, что по-другому себя ведёт внутренняя дверная панель и есть отличия в поведении автомобиля в момент аварии". Условия проведения краш-теста не изменялись.

"Системы безопасности не должны показывать такие различия от теста к тесту, - прокомментировал Фураса. - Это вызывает серьёзные вопросы о стратегии Hyundai по защите HB20 в случае бокового удара".

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#Hyundai