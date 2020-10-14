Более 38 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов человек (38 006 121). Данные публикуют специалисты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

"Тройка стран-лидеров по показателям заболеваемости выглядит так. На первом месте США, где положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 7 миллионов 850 тысяч 829 человек. На втором Индия, в которой заболели 7 миллионов 175 тысяч 880 человек и на третьем - Бразилия. В этой стране коронавирусом инфицировано уже 5 миллионов 103 тысячи 408 жителей", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Тем временем, российские ученые заявили о разработке новой тест-системы на COVID-19, которая позволит определить, как долго заболевший пациент выделяет заразное количество вируса и в течение какого периода он остается опасным для окружающих? Эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже подали документы на регистрацию.

Всего же в России зарегистрировано уже более 120 различных тест-систем, выявляющих коронавирус. Из них 34 определяют сам РНК-вирус, около 50 - антитела к нему, почти столько же - это экспресс-тесты и еще четыре - обнаруживают антиген. Такого разнообразия диагностики не создано ни для одной инфекции в мире.