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13.10.2020 17:46
Рубрика: Общество

В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус

Текст: Елена Манукиян

Новая российская тест-система на коронавирус для определения, как долго человек остается заразен, подана на регистрацию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 13 октября, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"У нас разработана количественная ПЦР тест-система, которая подана сейчас на регистрацию и которая нам позволяет четко ответить на ряд вопросов. Ведь до сих пор остается открытым вопрос, как долго больной выделяет заразительное количество вируса и в течение какого периода он остается опасным для окружающих?" - подчеркнул Горелов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что сегодня в России зарегистрировано уже более 120 различных тест-систем, выявляющих коронавирус. Из них 34 определяют сам РНК-вирус, около 50 - антитела к нему, почти столько же - это экспресс-тесты и еще 4 - обнаруживают антиген. Такого разнообразия диагностики не создано ни для одной инфекции в мире. Всего за время пандемии в России проведено более 50 млн исследований на выявление COVID-19.

Общество Наука Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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