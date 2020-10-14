Читатели "СОЮЗа" советуют, про кого сейчас нужно снимать кино

В Москве на "Союзмультфильме" приступили к работе над полнометражным фильмом "Чебурашка". Ожидается, что это будет семейная комедия с участием живых актеров и компьютерных персонажей. Мы расспросили наших читателей: про кого сейчас нужно снимать кино?

Валерий Власов, историк, Новосибирск:

- В этом году в Новосибирске отмечают 120-летие Михаила Лаврентьева - основателя Академгородка. Вот о ком надо снять фильм! Сколько удивительных историй до сих пор ходит в городке и про академика Лаврентьева, и про организованное им строительство - невыносимо даже думать, что когда-то это все забудется и будет утрачено... Кстати, нынешний проспект Лаврентьева - изначально он назывался проспект Науки - был построен за неделю (!) к визиту кого-то из мировых лидеров: только вокруг одного этого эпизода можно такой сюжет закрутить! Про строительство Академгородка в советское время даже оперетту поставили...

Анастасия Максимова, режиссер телевизионных программ, Сочи:

- Важно снимать исторические фильмы, основанные на реальных фактах, которые могли бы напоминать человечеству и новым поколениям о том, какой путь уже пришлось пройти. Поэтому кино надо снимать про людей и их истории, которые могут научить, вдохновить и предостеречь. Внимания кино заслуживают и простые люди, которые ежедневно проявляют героизм и рискуют своей жизнью. Например, медицинские работники, которые работают в настоящее время на передовой в борьбе с коронавирусом.

Елена Храмович, предприниматель, Минская область:

- Про многодетные семьи. И над сюжетом долго думать не надо. Каждый новый день такой семьи - считай, сценарий новой серии. Получился бы отличный комедийный сериал с элементами... хоррора.

Светлана Червоненко, директор Смолевичской Центральной районной библиотеки им. М. Богдановича:

- Я предпочитаю старые фильмы. Любимый - "Москва слезам не верит". Он про жизнь, про любовь, преодоление трудностей... Такие и сейчас нужно снимать. Главными героями могли бы быть ветераны труда, ветераны войны. Как они жили в молодости и как живут сегодня. Такие люди достойны уважения.

Елена Курдюкова, председатель Жлобинской первичной организации Life Guide ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам":

- Я бы предложила снимать фильмы про людей с инвалидностью. Среди них много талантливых личностей, которые находят работу, занимаются бизнесом, творчеством... Живут полной жизнью и хотят, чтобы в обществе к ним относились на равных, не считали иждивенцами.

Кстати

Изначально, 13 лет назад, экономический форум в Вероне был исключительно российско-итальянским. Григорий Рапота принимал в нем участие еще будучи Полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. В 2012 году форум получил название "Евразийский экономический форум". В первых форумах участвовало около 150 человек, в прошлом же году форум собрал на своей площадке около 1,5 тысячи человек, представляющих компании и организации из 41 страны со всех континентов.