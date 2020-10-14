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14.10.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Джип превратился в лепешку после падения с горы, но пассажиры выжили

Текст: Григорий Гомельчук

В США Jeep Wrangler свалился с горы и разбился в лепешку. Интересно, что авария произошла недалеко от города Теллерайд (штат Колорадо), в честь которого назван новый внедорожник Kia.

Фото: скриншот с youtube.com
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Обстоятельствами происшествия на своей странице в Facebook поделился местный шериф. Он выяснил, что 22-летний мужчина в компании 23-летней подруги и двух собак решил прокатиться на своем Jeep Wrangler по горной дороге Black Bear Pass. Это довольно опасная каменистая трасса, на которой любители офф-роуда периодически разбивают свои машины.

В какой-то момент мужчина остановил машину, чтобы помочь другому водителю проехать сложный участок. Он выключил двигатель, затянул стояночный тормоз, и вышел. Но что-то пошло не так, и джип, в котором оставалась подруга водителя, покатился под горку. Мужчина пытался вернуться за руль, но его ударило о камни.

Джип же продолжил катиться с горы, набирая скорость. Он несколько раз перевернулся, и женщину выбросило из салона. Очевидно, это ее и спасло - после еще пары кульбитов машина буквально превратилась в лепешку. В результате водитель отделался легкими травмами, его попутчица находится в больнице в тяжелом состоянии, одна из собак осталась невредима, а другая, к сожалению, бесследно исчезла.

#Jeep