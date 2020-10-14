Строительство одной из скоростных трасс - Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) протяженностью 336 километров - выходит на финишную прямую. Это будет первая трасса с новой системой взимания платы. Сколько будет стоить проезд по ней? Как заплатить тому, у кого нет транспондера? Об этом и о планах по развитию сети скоростных дорог в Россиии, в интервью "РГ" рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Когда на ЦКАД и других трассах запустят систему безбарьерной оплаты, автомобили будут ехать без остановки. Фото: Photoxpress

Вячеслав Петрович, уже было объявлено, что строительство ЦКАД завершится в следующем году. Времени остается немного, как продвигается строительство?

Вячеслав Петушенко: В следующем году поедем по всему кольцу. В ноябре этого года сдадим третий пусковой комплекс ЦКАД в 105 километров между трассами М-7 "Волга" и М-11 "Нева". Он уже готов на 99,9%. Весь асфальтобетон уложен, разметка нанесена, освещение установлено. К исходу этого года также планируем открыть движение на четвертом пусковом комплексе ЦКАД от трассы М-7 до М-4 "Дон". По пятому пусковому комплексу ЦКАД до конца года доедем практически до трассы М-10 "Россия".

Дополнительные деньги еще потребуются на ЦКАД? Ранее такое уже случалось.

Вячеслав Петушенко: Сейчас стоимость проекта определена, и она окончательная. Мы не предполагаем удорожания, никакой дополнительной копейки не будет.

В 2018 году в соответствии с поручением президента РФ рассмотрели все сложные моменты. Увеличение сметы в целом по ЦКАД составило 8% от первоначальных планов. В эти дополнительные средства вошли в том числе проектные решения, которых не было в первоначальном проекте, например, развязка и съезд с М-11 на ЦКАД-3 или строительство соединительной части между М-11 и М-10. Туда же вошло переустройство коммуникаций, где изменились технические решения. С учетом того, что цены были определены еще в 2009 году, а с тех пор и нормативная база изменилась, и НДС вырос с 18 до 20%, можно сказать, что стоимость изначально определили достаточно точно.

А плата за проезд по ЦКАД будет меняться?

Вячеслав Петушенко: Максимальный тариф для владельца легкового автомобиля - пять рублей за километр - установлен распоряжением правительства России. Но надо учесть, что тарифы меняются в зависимости от времени года, времени суток, дней недели. Есть абонемент, подключена ли у пользователя через личный кабинет программа лояльности. Например, стоимость проезда по транспондеру 2,5-2,55 рубля за километр. Для разовых поездок цена, конечно, будет выше.

На ЦКАД внедряется система оплаты "Свободный поток". Законопроект, запрещающий проезд по платным трассам без оплаты, уже на подписи у президента. Нарушителям теперь что-то грозит?

Вячеслав Петушенко: Пока еще решения о привлечении к ответственности за неоплату проезда нет. Предложения о внесении изменений в КоАП об ответственности за неоплату проезда уже подготовлены. Рассчитываем, что Госдумой документ будет принят.

В этом году откроется движение на четвертом пусковом комплексе ЦКАД от трассы М-7 до М-4 "Дон"

"Свободный поток" для нашей страны совершенно новая система сбора платы. У нее есть очевидные преимущества - водитель не будет останавливаться и даже притормаживать у пункта взимания платы, он даже не заметит, что его "сфотографировали". С тех, у кого есть транспондер, плата будет списываться автоматически. А если транспондера нет, система считает государственные номерные знаки и выставит счет. На ЦКАД-3 уже смонтированы рамки и оборудование "Свободного потока".

2,5 рубля за километр стоит проезд по платным трассам для владельцев транспондеров

Пока нет поправок в КоАП, можно ездить бесплатно, не опасаясь наказания?

Вячеслав Петушенко: Информация о всех задолженностях уже накапливается. Взыскивать ее можно через судебных приставов. Дорожным должникам, как и во всех других случаях, будут приходить письменные уведомления. А предъявить требование об оплате могут, например, при выезде за границу.

Но мы рассчитываем на сознательность граждан. Хотя прекрасно понимаем, что ряд из них придерживается другого "правила". Если есть возможность не платить, то и не заплатят. В начале прошлого года в отдельные месяцы недобор на платных трассах доходил до 15%. Но мы приняли меры. Сейчас 99,7% автомобилистов оплачивают проезд. То есть абсолютное большинство людей все-таки не хотят идти на нарушения. Проще заплатить, чем потом разбираться с судебными приставами, оплачивать штрафы и судебные издержки.

Как автомобилистов будут информировать о стоимости проезда, задолженности, списании средств при проезде по трассе с системой "Свободный поток"?

Вячеслав Петушенко: Предусмотрено множество способов. Во-первых, при подъезде к платному участку будут выставлены информационные щиты. На них будет указано, что человек въезжает на платный участок дороги, где действует безбарьерная система взимания платы. Предупредим и о тарифах тех, кто въезжает на платный участок. Во-вторых, будем активно рассказывать об этом через средства массовой информации, у себя на сайте создадим специальную страничку для пользователей ЦКАД, в соцсетях запустим видеоролики, выпустим брошюры, которые будем распространять на заправочных станциях, на пунктах взимания платы.

После открытия скоростной трассы от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга столицу Урала планируют связать напрямую с Краснодаром

Система "Свободный поток" понятна тем, кто уже имеет транспондеры. Сейчас транспондеров, которые выпущены госкомпанией почти 1,5 миллиона штук, а всего у автомобилистов более двух миллионов таких средств бесконтактной оплаты проезда. Через эти устройства оплачивается уже около 50-60% всех фактов проезда по платным трассам. Как правило, система оплаты привязана к различным гаджетам. Так что пользователям приходит уведомление об оплате, еще можно посмотреть операции и баланс своего счета в личном кабинете.

Для тех, у кого транспондеров нет, предложим несколько способов оплаты проезда. Например, действует приложение "Автодора". После регистрации в нем после проезда по ЦКАД на личный аккаунт поступит счет. Оплачивать его можно будет с телефона, через мобильные приложения банков, киоски "Элекснет", офисы операторов мобильной связи. Несколько пунктов оплаты на специальных площадках организуем и на ЦКАД. В этих офисах можно будет приобрести транспондер.

Даже для не зарегистрированных в информационной системе пользователей сделаем доступной информацию об общей сумме задолженности без детализации поездок на нашем сайте. Чтобы получить эту информацию, достаточно будет ввести госномер автомобиля и оплатить проезд. А более детальную информацию предоставят в офисах продаж госкомпании.

На других трассах "Свободный поток" тоже появится?

Вячеслав Петушенко: Мы уже закладываем эту систему взимания платы при проектировании трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Это прогрессивная система, ее дешевле строить, и она функциональна - позволяет избежать заторов. Общая протяженность сети скоростных дорог с системой free flow к 2025 году составит более тысячи километров.

Такие большие проекты, как ЦКАД или трасса Москва - Казань, всегда затрагивают интересы жителей близлежащих деревень, дачников. Возникают претензии. Как решаете эти вопросы?

Вячеслав Петушенко: Дорога в пустыне никому не нужна. Вполне естественно, что трасса проходит вблизи населенных пунктов, иначе ею никто не будет пользоваться. При проектировании мы стараемся минимизировать все проблемы, которые возникают у жителей. Если какую-то деревню нельзя миновать, стараемся пройти краем.

К тому же сейчас совершенно другие экологические требования при строительстве новых дорог. Часто говорят, давайте реконструировать действующие дороги, расширять их, повышая пропускную способность. Но основная часть федеральных трасс уже стала частью уличной дорожной сети городов, деревень и поселков. Дорога проходит буквально в паре метров от домов. В таком случае шумозащитные экраны не всегда могут нейтрализовать гул.

Мы проектируем дороги с учетом санитарно-защитной зоны от 200 до 400 метров. Устраиваем зеленые насаждения. Ежегодно высаживаем десятки тысяч деревьев. Конечно, устанавливаем шумозащитные экраны, организовываем зверопроходы. Например, на трассе Москва - Санкт-Петербург построено 96 зверопроходов. Это тоже очень важно, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

Чтобы убрать шум при движении машин по трассе верхние слои асфальтобетона делаем на полимерах с зерном в 10-15 мм, а не 20-30 мм. Этот комплекс мер позволяет сделать комфортной трассу не только для тех, кто по ней ездит.

Если же кто-то попадает в санитарно-защитную зону, в полосу отвода земли под строительство, конечно, по законодательству владельцу компенсируются все потери, которые возникают. В тех случаях, когда не договариваемся с собственником по каким-то причинам, то идем в суд. И уже по решению суда выставляется цена выкупа, которая является обязательной для исполнения.

Много судитесь?

Вячеслав Петушенко: Много. Но и людей можно понять. Приходится уходить с обжитого места, где знакомо каждое дерево. Но во внесудебном порядке все же разрешается гораздо больше таких ситуаций. Кстати, у нас еще довольно либеральное законодательство в этой части. Ведем диалог, выплачиваем компенсации.

Под трассу Москва - Казань много придется выкупать участков?

Вячеслав Петушенко: Придется оформить в собственность РФ примерно 11 тысяч гектаров земли. Из них около 400 гектаров - это земли населенных пунктов. Но это не означает, что мы проходим по домам. Вариантов, где мы режем деревни пополам, не будет. Сейчас еще раз смотрим трассу, чтобы минимизировать последствия. Почти на 800 километров трассы такие случаи займут километры. Это крайне незначительное количество.

Когда завершите проектирование трассы?

Вячеслав Петушенко: Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идет активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населенные пункты.

"Автодор" строит скоростные трассы с учетом санитарно-защитной зоны от 200 до 400 метров. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Окупаются ли платные трассы?

Вячеслав Петушенко: По трассе М-11 в прошлом году настроения у нас были пессимистичные. Та же ситуация была и в первые четыре месяца этого года. Еще и пандемия сказалась. Все сидели дома. В апреле оплата проезда по некоторым участкам упала до 70 процентов. Но что интересно, даже в этих условиях грузовики остались на М-11. А бесплатная трасса М-10 стала совсем свободная. Значит, уже есть доверие потребителей к платным дорогам, есть понимание, что это экономия времени. В целом все больше людей переходит на М-11, чтобы получить комфорт. Сейчас трафик пошел, у нас крайне позитивное отношение к этому проекту.

А в успех будущей трассы Москва - Казань верите?

Вячеслав Петушенко: Россияне мало путешествуют по стране, потому что это долго и тяжело. А когда приходит осознание, что за пять часов из Москвы можно доехать до Дворцовой площади в Петербурге по М-11, все меняется. Теперь в Тверь, Великий Новгород из Москвы начали ездить на выходные, так как это всего полтора часа в пути. Раньше эти направления воспринимали как очень далекие.

Все участки трассы Москва-Казань планируется вводить одновременно, но некоторые из них могут открыться досрочно

Люди начали мыслить категориями времени. Сейчас до Владимира от Москвы нужно ехать шесть часов. Когда туда можно будет доехать всего за полтора часа, представьте, сколько людей захотят посмотреть древний город.

За сколько лет окупится трасса Москва - Казань?

Вячеслав Петушенко: Проектный срок - 15 лет. За это время мы сумеем окупить трассу.

Какие участки могут быть введены первыми?

Вячеслав Петушенко: Вводить будем участки практически одновременно. Подрядчики выбраны на все этапы, везде идет активная работа. Но не исключено, что какие-то участки откроются досрочно.

Какие работы ведете на трассе М-4 "Дон"?

Вячеслав Петушенко: Эта трасса - основной коридор с севера на юг. От Москвы до Черного моря полторы тысячи километров, от Санкт-Петербурга - 2,2 тысячи километров. Трасса от Петербурга до Москвы готова, остался только один кусочек в 77 километров около Твери.

Дальше от Москвы к югу в Тульской области заканчиваем реконструкцию нескольких участков. В Воронежской области уже готов обход Лосева и Павловска. Кажется, всего-то 80 километров, но они сокращают путь на полтора или даже два часа. Сейчас приступили к строительству обхода Ростова-на-Дону (строительный адрес - Обход Аксая). Когда сдадим этот участок, еще выиграем час.

Ведем работы на дальнем западном обходе Краснодара (ДЗОК). После пуска участка выиграем еще один час времени. Получается, в целом путь от Москвы до Черного моря сократим на 4-5 часов. В итоге полторы тысячи километров сможем проезжать за световой день, если есть желание доехать быстро и приехать на Черное море неуставшим.

А у жителей других частей страны есть подобные перспективы?

Вячеслав Петушенко: Нужно добиться скоростного проезда на Черное море из всех точек России. Например с Урала. Мы рассматриваем такой вариант. Сначала построим трассу от Москвы до Казани. Следующий этап - строительство трассы от Казани до Екатеринбурга. Начать хотим в 2024 году. Потом планируется соединить Екатеринбург и Краснодар по хорде.

Вячеслав Петушенко: Люди начали мыслить категориями времени и стали доверять платным трассам. Фото: Константин Завражин/ РГ

Южный кластер тоже нуждается в хороших дорогах.

Вячеслав Петушенко: Да, не будем забывать, что и вдоль Черного моря еще надо проехать. Мы уже начали реконструкцию и строительство двух развязок в Геленджике на трассе от Джубги до Новороссийска. Проектируем третью развязку, и Геленджик будем проезжать нормально.

У нас есть еще один проект в Новороссийске. В прошлом году сделали там Сухумийское шоссе. Сейчас рассматриваем обход Новороссийска, чтобы транзитный транспорт мог объезжать город.

А новая дорога к Сочи будет?

Вячеслав Петушенко: В направлении Сочи также провели большую работу, выделили этапность строительства трассы. Конечно, дорогой проект из-за особенности местности, рельефа. Но мы чувствуем поддержку в понимании необходимости строительства новой дороги к Сочи.

Предстоит большая робота. Нужно построить обходы Туапсе, Лазаревского. Предстоит поднять дорогу, чтобы транзитный транспорт убрать с побережья.

Когда эти планы могут стать реальностью?

Вячеслав Петушенко: Не зря возникла необходимость привлечения внебюджетного финансирования. Денег в бюджете не на все хватает, пока на многие объекты у нас нет финансирования. Но за счет облигационных займов мы уже начинаем проектировать. Займы позволят нам запустить проекты.

Какие планы по выпуску облигаций для финансирования таких проектов?

Вячеслав Петушенко: Госкомпания за 10 лет уже привлекла на рынке около 400 млрд рублей. Пожалуй, "Автодор" - лидер по привлечению внебюджетных средств. В прошлом году привлекли за счет облигационных займов около 80 млрд рублей. Облигации выпускаем под свои гарантии, под гарантии минфина. Сейчас речь идет о крупномасштабном привлечении средств на рынке, чтобы запустить масштабные проекты.

15 лет - за этот срок окупится трасса Москва-Казань

Коронавирус коснулся всех. Мы понимаем, что бюджетное финансирование будет не такое, как предполагалось ранее. А на рынке деньги есть. Планируется привлечь 500 млрд рублей в большей степени через инфраструктурные облигации. Есть перечень объектов под эти облигации. Сейчас обсуждаем детали и условия. Возвращать деньги будем за счет взимания платы за проезд.