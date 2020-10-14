Для развития 5G военную технику переведут с диапазона 4,7-4,9 ГГц на другие частоты. План по конверсии спектра уже утвержден, рассказал глава минцифры Максут Шадаев на Форуме по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса.

Приоритетом был бы "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который используется для развития сетей 5G по всему миру. В России эти частоты использовать нельзя, так как они заняты силовыми структурами. Перевести их на другие частоты пока технически невозможно.

С диапазоном 4,7-4,9 ГГц таких проблем возникнуть не должно - все работы уже выстроены. "Выделены необходимые средства, чтобы разрабатывать образцы военной техники, которая перейдет в другие диапазоны, частоты 4,7-4,9 ГГц полностью освободят", - уточнил министр, заметив, что новый iPhone их тоже поддерживает.

Кроме того, он сообщил о возможной передаче под 5G частот аналоговых телеканалов, перешедших в цифровой формат. "Государство субсидирует распространение первого и второго мультиплексов и несет в связи с этим достаточно большие расходы. Для каналов при этом услуга бесплатная, - напомнил Шадаев. - Это позволяет нам ставить вопрос о том, чтобы телеканалы предоставили государству эти частоты на безвозмездной основе - для вовлечения их в оборот".

Еще одна задача, которую министр назвал "суперамбициозной" - производство отечественного оборудования для развития сетей пятого поколения, в частности базовых станций. На это запланировано около 20 млрд рублей из бюджетных средств, внебюджетное финансирование потребуется как минимум в таком же объеме. В реализации этого плана участвуют "Ростелеком" и "Ростех".

Помимо развития сетей 5G Шадаев затронул и другие приоритетные направления цифровой трансформации государства. Ее основные цели - доступность интернета, онлайн-госуслуги, производство отечественного оборудования и достижение цифровой зрелости в целом. "Цифра должна пронизывать все", - подчеркнул министр.

Одним из приоритетов он назвал постепенный переход к электронному документообороту и полный отказ от бумаги. Пользователи постепенно привыкают к тому, что не нужно каждый раз распечатывать и заверять документ - все больше госуслуг можно получить онлайн, а на едином портале госуслуг уже более 75 млн подтвержденных учетных записей, сообщил Шадаев.

На производство отечественного оборудования 5G государство выделило 20 млрд рублей

Однако электронный документооборот все еще недостаточно развит, считает министр. Необходима популяризация электронных цифровых подписей (ЭЦП) - это упростит жизнь граждан и позволит бизнесу снизить издержки. При наличии ЭЦП можно подписывать электронные договоры аренды, трудовые договоры, договоры на образование и другие документы.

Государство должно присутствовать на коммерческих платформах, считает Шадаев. Хороший пример - сотрудничество с банками. Клиенту достаточно нажать кнопку "зарегистрироваться через ЕСИА" (Единая система идентификации и аутентификации, связанная с порталом госуслуг) и не заполнять большую часть граф, а банку нет необходимости перепроверять документы, так как они по умолчанию заверены государством.