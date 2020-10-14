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Рубрика: Экономика

Новому поколению ищут место

Макcут Шадаев рассказал о расчистке частот под сети 5G
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Для развития 5G военную технику переведут с диапазона 4,7-4,9 ГГц на другие частоты. План по конверсии спектра уже утвержден, рассказал глава минцифры Максут Шадаев на Форуме по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приоритетом был бы "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который используется для развития сетей 5G по всему миру. В России эти частоты использовать нельзя, так как они заняты силовыми структурами. Перевести их на другие частоты пока технически невозможно.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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С диапазоном 4,7-4,9 ГГц таких проблем возникнуть не должно - все работы уже выстроены. "Выделены необходимые средства, чтобы разрабатывать образцы военной техники, которая перейдет в другие диапазоны, частоты 4,7-4,9 ГГц полностью освободят", - уточнил министр, заметив, что новый iPhone их тоже поддерживает.

Кроме того, он сообщил о возможной передаче под 5G частот аналоговых телеканалов, перешедших в цифровой формат. "Государство субсидирует распространение первого и второго мультиплексов и несет в связи с этим достаточно большие расходы. Для каналов при этом услуга бесплатная, - напомнил Шадаев. - Это позволяет нам ставить вопрос о том, чтобы телеканалы предоставили государству эти частоты на безвозмездной основе - для вовлечения их в оборот".

Еще одна задача, которую министр назвал "суперамбициозной" - производство отечественного оборудования для развития сетей пятого поколения, в частности базовых станций. На это запланировано около 20 млрд рублей из бюджетных средств, внебюджетное финансирование потребуется как минимум в таком же объеме. В реализации этого плана участвуют "Ростелеком" и "Ростех".

Помимо развития сетей 5G Шадаев затронул и другие приоритетные направления цифровой трансформации государства. Ее основные цели - доступность интернета, онлайн-госуслуги, производство отечественного оборудования и достижение цифровой зрелости в целом. "Цифра должна пронизывать все", - подчеркнул министр.

Одним из приоритетов он назвал постепенный переход к электронному документообороту и полный отказ от бумаги. Пользователи постепенно привыкают к тому, что не нужно каждый раз распечатывать и заверять документ - все больше госуслуг можно получить онлайн, а на едином портале госуслуг уже более 75 млн подтвержденных учетных записей, сообщил Шадаев.

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Однако электронный документооборот все еще недостаточно развит, считает министр. Необходима популяризация электронных цифровых подписей (ЭЦП) - это упростит жизнь граждан и позволит бизнесу снизить издержки. При наличии ЭЦП можно подписывать электронные договоры аренды, трудовые договоры, договоры на образование и другие документы.

Государство должно присутствовать на коммерческих платформах, считает Шадаев. Хороший пример - сотрудничество с банками. Клиенту достаточно нажать кнопку "зарегистрироваться через ЕСИА" (Единая система идентификации и аутентификации, связанная с порталом госуслуг) и не заполнять большую часть граф, а банку нет необходимости перепроверять документы, так как они по умолчанию заверены государством.

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